Силните в ЕС искат да диктуват правилата: Плугчиева за подводните камъни в новия бюджет на ЕС

Задължително е за България да има външна политика с тежест и характер, базирана на прагматичност и интереси. Българският интерес и интересът на Европа е да има мир. Не само да казваме "дай", а да бъдем на масата на преговорите за присъствие. Tова заяви пред БНТ Меглена Плугчиева, секретар на президента по външната политика.

Как ще се справи кабинетът "Радев" у нас и в Европа?

Според нея "бяха направени корекции, кърпения и промени" по Плана за възстановяване и устойчивост, но всичко това показва, че много от тези хора, които са били в управлението в предишните години, не са си свършили добре работата. Основната работа на правителството трябва да бъде и договорката за Многогодишната финансова рамка на ЕС за следващия програмен период, призова Плугчиева.

Важното е да уточним, че в Многогодишната финансова рамка на ЕС са заложени основните политически положения и предложения за приемане на бюджета на ЕС за всяка година в рамките на следващите 7 години.

Тя изтъкна, че проектът, който се предлага от ЕС за Многогодишната финансова рамка, има много неизгодни неща за България - ограничения, тавани, периодът, в който могат да се ползват средствата, реформи срещу осигуряване на финансирането, кохезионната политика, общата селскостопанска политика, енергетика.

"Новото правителство трябва много ускорено и активно да търси съюзници за предоговаряне на Многогодишната финансова рамка на ЕС. Брюксел проявява много голям субективизъм на бедни и богати", разкритикува Меглена Плугчиева.

Според нея в момента има тежки дисбаланси, които се налагат, но България трябва да отстоява своя национален интерес.

Тя смята, че отново се прави опит силните и големите в ЕС да диктуват правилата с отварянето на социалната справедливост и социалната ножица. Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас. Политиците не са толкова силни, колкото им е силна икономиката, добави Плугчиева.

"Ако така продължава Европа, след 10-15 години ще има удвояване на дълга за всички държави-членки на ЕС. Г-н Румен Радев и Фридрих Мерц заявиха в един глас, че по темата за Украйна трябва да се върви по пътя на преговорите и чрез дипломация да се прекрати войната", каза още тя. Плугчиева обаче "пропусна" да уточни, че Мерц заяви позиция за постигане на мир чрез натиск към Путинова Русия да спре, докато Радев говори в смисъл да се окаже натиск на Украйна т.е. на жертвата на агресията на руския диктатор Владимир Путин.

