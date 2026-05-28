Зеленски: Русия подготвя допълнителна мобилизация (ВИДЕО)

Руската федерация се готви за допълнителна мобилизация, за да покрие високите загуби в окупираните територии. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски след подробна среща по въпросите на украинската отбрана.

„Получаваме все по-голямо количество вътрешна руска информация за подготовка за допълнителна мобилизация в страната агресор. Това е насочено предимно към компенсиране на особено високите загуби, понесени от руската армия на окупираната територия на Украйна“, подчерта Зеленски.

Както отбелязва украинският президент, политическото ръководство на Русия си е поставило задачата да увеличи окупационния контингент. „Говорим за още десетки хиляди военни. Имаме и информация за по-нататъшно увеличаване на мобилизацията – именно с тази цел руските власти засилиха издаването на така наречените заповеди за мобилизация“, подчерта държавният глава.

Зеленски обясни, че тези руски стъпки потвърждават, че Москва не се готви за истинска дипломация. Следователно Украйна ще сподели наличните данни със своите партньори. „Русия трябва да прекрати войната си и светът има лостове за влияние. Работим на всички нива, за да защитим Украйна и да подтикнем Русия към дипломация“, категоричен е той.