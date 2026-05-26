На ЦСКА му направиха Моцинка! Папазки, Бостанджиев, Домусчиев - войната тепърва започва | Точно попадение

26 май 2026, 13:58 часа 959 прочитания 0 коментара
Стефан Йорданов
На ЦСКА му направиха "Моцинка", а битката между тримата големи в ЦСКА, Левски и Лудогорец - Валтер Папазки, Атанас Бостанджиев и Кирил Домусчиев, тепърва започва! Това бе водещата линия в най-новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Обект на коментари и анализи бяха последните събития в края на сезона в Първа лига. И най-вече бруталната съдийска грешка от мача между Лудогорец и ЦСКА, която остави привкус за умисъл в съдийските действия.

Идан Нахмиас от Лудогорец опита да пресъздаде незабравимия кунгфу удар на Козмин Моци от 2015 година, превърнал се в емблематичен за съдийската подкрепа към разградчани през годините. Защитникът на "орлите" вкара ритник в гърдите на Леандро Годой от ЦСКА в наказателното поле, а по всички футболни правила това трябваше да доведе до дузпа и червен картон. Вместо това, нито главният рефер Стоян Арсов, нито ВАР арбитърът Васил Минев се намесиха.

БФС отне правата на двамата рефери, но в студиото на "Точно попадение" настояха за дори по-кардинални мерки - оставки в Съдийската комисия и поемане на отговорност за може би най-бруталната съдийска грешка в българския футбол от въвеждането на ВАР насам. Извън този скандален момент ЦСКА успя да надиграе Лудогорец, като имаше 11 точни удара срещу 0 за съперника до 94-ата минута, когато Ивайло Чочев спаси "орлите" и им осигури трето място и бараж за Лигата на конференциите.

С това сякаш Христо Янев показа, че е способен да вдигне ЦСКА не само откъм резултати, но и в игрови план. Това е и голямата въпросителна - ще се довери ли Валтер Папазки на мотиватора Янев за преследването на нови и по-високи цели, включително намеса в битката за титлата, където са насочили поглед и Атанас Бостанджиев и Кирил Домусчиев. За пръв път от много време насам ЦСКА, Левски и Лудогорец са с изравнени финансови сили, което е предпоставка за много завързана битка.

В коментарния сегмент "Асене, ВАР-ни" бе обърнато внимание не само на българския футбол, но и на водещите събития в европейския и световен футбол. А предаването започна с най-важната спортна новина от последните дни - триумфът на Александър Везенков в Евролигата. Той стана първият българин, който печели най-силния европейски клубен турнир в баскетбола, а мащабите на историческия подвиг на Везенков сякаш останаха недооценени в България.

В сегмента "Актуалното в спорта" бе обърнато внимание на други новини извън футбола - от невероятния боксов мач между Олександър Усик и Рико Верхувен и победата на Хавиер Ибанес в дебюта му на професионалния ринг, през събитията във Формула 1 и Формула 2 с участието на Никола Цолов, до европейското сребро на Теодора Цанева в каратето. Бе почетена паметта и на гениалната Златка Бончева, която снабдяваше Нешка Робева със "златни момичета".

Предаването предложи и забавните сегменти "Куриози и виртуози", "Игра за майстори" и "В мишената". Повече - гледайте във видеото:

