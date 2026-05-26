На ЦСКА му направиха Моцинка! Папазки, Бостанджиев, Домусчиев - войната тепърва започва | Точно попадение

На ЦСКА му направиха "Моцинка", а битката между тримата големи в ЦСКА, Левски и Лудогорец - Валтер Папазки, Атанас Бостанджиев и Кирил Домусчиев, тепърва започва! Това бе водещата линия в най-новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Обект на коментари и анализи бяха последните събития в края на сезона в Първа лига. И най-вече бруталната съдийска грешка от мача между Лудогорец и ЦСКА, която остави привкус за умисъл в съдийските действия.

ВАР си затвори очите за кунгфу удар в стил Моци за скандален финал на Първа лига

Идан Нахмиас от Лудогорец опита да пресъздаде незабравимия кунгфу удар на Козмин Моци от 2015 година, превърнал се в емблематичен за съдийската подкрепа към разградчани през годините. Защитникът на "орлите" вкара ритник в гърдите на Леандро Годой от ЦСКА в наказателното поле, а по всички футболни правила това трябваше да доведе до дузпа и червен картон. Вместо това, нито главният рефер Стоян Арсов, нито ВАР арбитърът Васил Минев се намесиха.

Ще гласува ли Валтер Папазки доверие на Христо Янев за следващите цели на ЦСКА?

БФС отне правата на двамата рефери, но в студиото на "Точно попадение" настояха за дори по-кардинални мерки - оставки в Съдийската комисия и поемане на отговорност за може би най-бруталната съдийска грешка в българския футбол от въвеждането на ВАР насам. Извън този скандален момент ЦСКА успя да надиграе Лудогорец, като имаше 11 точни удара срещу 0 за съперника до 94-ата минута, когато Ивайло Чочев спаси "орлите" и им осигури трето място и бараж за Лигата на конференциите.

С това сякаш Христо Янев показа, че е способен да вдигне ЦСКА не само откъм резултати, но и в игрови план. Това е и голямата въпросителна - ще се довери ли Валтер Папазки на мотиватора Янев за преследването на нови и по-високи цели, включително намеса в битката за титлата, където са насочили поглед и Атанас Бостанджиев и Кирил Домусчиев. За пръв път от много време насам ЦСКА, Левски и Лудогорец са с изравнени финансови сили, което е предпоставка за много завързана битка.

Разбрахме ли какво направи Александър Везенков в света на баскетбола?

В коментарния сегмент "Асене, ВАР-ни" бе обърнато внимание не само на българския футбол, но и на водещите събития в европейския и световен футбол. А предаването започна с най-важната спортна новина от последните дни - триумфът на Александър Везенков в Евролигата. Той стана първият българин, който печели най-силния европейски клубен турнир в баскетбола, а мащабите на историческия подвиг на Везенков сякаш останаха недооценени в България.

В сегмента "Актуалното в спорта" бе обърнато внимание на други новини извън футбола - от невероятния боксов мач между Олександър Усик и Рико Верхувен и победата на Хавиер Ибанес в дебюта му на професионалния ринг, през събитията във Формула 1 и Формула 2 с участието на Никола Цолов, до европейското сребро на Теодора Цанева в каратето. Бе почетена паметта и на гениалната Златка Бончева, която снабдяваше Нешка Робева със "златни момичета".

Предаването предложи и забавните сегменти "Куриози и виртуози", "Игра за майстори" и "В мишената".