"Опасявам се, че историята може да се повтори": Руският митрополит Иларион напусна Чехия

Митрополит Иларион със светско име Григорий Алфеев съобщи, че е напуснал Чехия след неотдавнашното си задържане. По думите му, той се опасява от повторение на подобни ситуации.

„Засега напуснах Чехия. Виждайки колко лесно се правят подобни неща, се опасявам, че историята може да се повтори“, каза той. Иларион също така заяви, че възнамерява да докладва за случилото се на руския патриарх Кирил. Освен това той записа видеообръщение, в което разказа за условията на престой в изолатора и обстоятелствата около задържането му. Той съобщи, че в килията е било студено, липсвали са храна, спално бельо и възможност да се занимава с нещо.

Иларион отбеляза, че няма нищо общо с откритите в колата пакетчета с бял прах. По думите му, полицията спряла колата, в която пътувал с видеооператора и още двама пътници, след което при претърсването служителите му показали намерените вещества. Митрополитът добави, че защитата е обърнала внимание на липсата на видеозапис на претърсването и на свидетели. По-късно той и видеооператорът бяха освободени без да им бъдат повдигнати обвинения.

Какво се случи?

Близкият до руския патриарх Кирил митрополит Иларион беше задържан на 24 май. Чешката полиция откри в багажника на колата му контейнери „с вещество с бял цвят“. Адвокатът на митрополита заяви, че полицията е спряла автомобила на служителя на Руската православна църква въз основа на „анонимно съобщение“. В Министерството на външните работи на Русия действията на чешката полиция бяха определени като опит за „очерняне на православието“.