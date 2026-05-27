Минахме през много битки, за да стигнем дотук: KhanЪ в Студио Actualno (ВИДЕО)

Има за всеки по нещо. Има от така наречения "стар" KhanЪ с доста екстремен метъл, вплетен във фолклорните мотиви и обратното. Изключително автентично звучащи народни песни, като аранжимент, фолклорни инструменти и глас. Ще има и от "метъл мелачките", които хората вече добре познават.

Това разказаха Александър Младенов и Здравко Пеев от група "KhanЪ" в предаването "Студио Actualno" във връзка с предстоящия концерт на 30 май, на който групата ще представи най-новия си албум "Битка".

Новият албум събира в себе си преломните моменти и творческите търсения на бандата през последните години и превръща изминатия път в музикален разказ за сила, общност и устрем.

"Минахме през много битки, докато стигнем дотук и всъщност сме доволни от резултата, тъй като не всички парчета, които първоначално бяхме замислили, влязоха в албума, така че имахме възможност да селектираме и да изберем само най-доброто", разказаха момчетата.

Вечерта ще бъде открита от дует Verya – музикалният проект на сопраното Мария Анастасова и арфистката Ивайла Тодорова. Дуото съчетава световен фолклор, музика от филми и популярни видеоигри, изграждайки ефирна, но въздействаща атмосфера, в която глас и арфа се преплитат в мост между минало и настояще. Сред репертоара им присъстват произведения от вселените на The Witcher 3, Baldur’s Gate 3 и Skyrim, както и авторски аранжименти, които вече им носят силен интерес от публиката в цялата страна.

След тях на сцената ще излязат гръцките BAiLDSA – високоенергийна балканска punk-n-roll формация от Солун, създадена през 2008 г. С характерната си експлозивна смес от балкански и ромски мелодии, пънк, ска, реге, дъб, рап и рок, групата е добре позната със своите динамични концерти из цяла Европа.

"Ние искаме да правим авторска музика. Това е било винаги, откакто съм в групата. Искаме да изразим себе си чрез нашата музика. Знаем, че ако направим кавър на някоя популярна песен, ще ни обърнат по-голямо внимание, обаче ние като екип не искаме да отделяме толкова време на това като го сравним с удоволствието, което имаме, когато правим музиката, която искаме", каза Здравко Пеев.

