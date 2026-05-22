Спорт:

Радев може да спре строежа на бежански центрове, планирани от кабинета "Желязков"

22 май 2026, 13:14 часа 557 прочитания 0 коментара
Снимка:
Радев може да спре строежа на бежански центрове, планирани от кабинета "Желязков"

Правителството на Румен Радев преразглежда плановете за изграждане на два нови бежански центъра в Средец и Симеоновград, одобрени от кабинета "Желязков" през февруари. Това стана ясно по време на първия парламентарен контрол на премиера след встъпването му в длъжност на 8 май.

Темата беше повдигната от депутатите на Възраждане Георги Георгиев и Борис Аладжов, а партията вече започна подписка за провеждане на местен референдум срещу проектите в двете населени места.

Радев обясни, че в момента се прави пълен анализ на проектите, като се оценяват както ползите, така и финансовите рискове. Според него положителната страна е, че България може да усвои около 15 млн. евро европейско финансиране, да увеличи капацитета за настаняване и да разкрие нови работни места около самото строителство и поддръжката на центровете. Още: 5 европейски държави изграждат бежански центрове в трети държави

От друга страна обаче, премиерът предупреди, че изграждането на нови бази ще доведе до сериозни разходи за охрана, издръжка и назначаване на допълнителен персонал. По думите му по-ефективен вариант би бил средствата да се насочат към разширяване и модернизиране на вече съществуващите центрове, където има изградена инфраструктура, охрана и обучени служители.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Личното ми мнение клони към този вариант", заяви Радев, но подчерта, че окончателното решение ще бъде взето след координация с всички институции и местните власти.

Миграционния натиск

Премиерът посочи още, че към момента няма данни за засилване на миграционния натиск към България, въпреки напрежението в Близкия изток. По думите му от края на 2023 г. се наблюдава устойчива тенденция за спад на нелегалната миграция.

Според данните, представени в парламента, през 2025 г. миграционният натиск е намалял с около 70% спрямо предходната година, а през първите месеци на 2026 г. е отчетен нов спад от около 25%. Само за първите четири месеца на тази година опитите за незаконно преминаване на границата са били наполовина по-малко в сравнение със същия период на 2025 г. Още: Изграждаме нови центрове за мигранти

Радев увери, че кабинетът ще продължи да залага на по-строг контрол по външните граници, борба с каналите за трафик на мигранти и по-тясно сътрудничество с европейските агенции и съседните държави. Сред приоритетите били още ускоряване на процедурите за международна закрила, по-ефективно връщане на мигранти и подобряване на системите за сигурност и дигитализация.

Министър-председателят подчерта, че България към момента изпълнява европейските изисквания за капацитет за настаняване на хора, търсещи закрила, а разговорите с Брюксел за допълнително финансиране и солидарност по охраната на външните граници ще продължат.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румен Радев бежански центрове бежански център кабинетът Радев
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес