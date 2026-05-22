Радев може да спре строежа на бежански центрове, планирани от кабинета "Желязков"

Правителството на Румен Радев преразглежда плановете за изграждане на два нови бежански центъра в Средец и Симеоновград, одобрени от кабинета "Желязков" през февруари. Това стана ясно по време на първия парламентарен контрол на премиера след встъпването му в длъжност на 8 май.

Темата беше повдигната от депутатите на Възраждане Георги Георгиев и Борис Аладжов, а партията вече започна подписка за провеждане на местен референдум срещу проектите в двете населени места.

Радев обясни, че в момента се прави пълен анализ на проектите, като се оценяват както ползите, така и финансовите рискове. Според него положителната страна е, че България може да усвои около 15 млн. евро европейско финансиране, да увеличи капацитета за настаняване и да разкрие нови работни места около самото строителство и поддръжката на центровете.

От друга страна обаче, премиерът предупреди, че изграждането на нови бази ще доведе до сериозни разходи за охрана, издръжка и назначаване на допълнителен персонал. По думите му по-ефективен вариант би бил средствата да се насочат към разширяване и модернизиране на вече съществуващите центрове, където има изградена инфраструктура, охрана и обучени служители.

"Личното ми мнение клони към този вариант", заяви Радев, но подчерта, че окончателното решение ще бъде взето след координация с всички институции и местните власти.

Миграционния натиск

Премиерът посочи още, че към момента няма данни за засилване на миграционния натиск към България, въпреки напрежението в Близкия изток. По думите му от края на 2023 г. се наблюдава устойчива тенденция за спад на нелегалната миграция.

Според данните, представени в парламента, през 2025 г. миграционният натиск е намалял с около 70% спрямо предходната година, а през първите месеци на 2026 г. е отчетен нов спад от около 25%. Само за първите четири месеца на тази година опитите за незаконно преминаване на границата са били наполовина по-малко в сравнение със същия период на 2025 г.

Радев увери, че кабинетът ще продължи да залага на по-строг контрол по външните граници, борба с каналите за трафик на мигранти и по-тясно сътрудничество с европейските агенции и съседните държави. Сред приоритетите били още ускоряване на процедурите за международна закрила, по-ефективно връщане на мигранти и подобряване на системите за сигурност и дигитализация.

Министър-председателят подчерта, че България към момента изпълнява европейските изисквания за капацитет за настаняване на хора, търсещи закрила, а разговорите с Брюксел за допълнително финансиране и солидарност по охраната на външните граници ще продължат.