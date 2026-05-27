Англия пречупи Испания в исторически мач! И вторият трофей от Европа замина за Острова

Отборът на Кристъл Палас е новият шампион в турнира Лигата на конференциите на УЕФА! В своеобразна битка между Англия и Испания отборът от Южен Лондон успя да надделее над мадридския Райо Валекано с минималното 1:0 на големия финал в Лайпциг. Единственото попадение в срещата отбеляза Жан-Филип Матета, за да може и вторият европейски трофей през този сезон да отпътува за Обединеното кралство.

Кристъл Палас с исторически първи трофей в Европа - спечели Лигата на конференциите!

След като миналата седмица Астън Вила спечели Лига Европа след победа над немския Фрайбург, сега още един английски клуб вдигна трофей в турнирите на УЕФА. Такава възможност ще има и във финала на Шампионска лига, където Арсенал ще премери сили с действащия шампион Пари Сен Жермен. А интересното е, че за трети път трофеят от Лигата на конференциите заминава за Лондон - след триумфите на Челси през 2025-а и на Уест Хям през 2023-а.

Палас влезе като фаворит в срещата, със значително по-скъп състав, но през първото полувреме разочарова с представянето си на терена. Възпитаниците на Оливер Гласнер изглеждаха напрегнати и не демонстрираха познатото равнище на игра, като Райо владееше повече топката и бе по-спокоен в разиграванията си. През втората част обаче Палас показа друг облик и стигна до ранен гол на Матета, който дойде и след грешка на вратаря на Райо.

По-късно обаче вратарят на испанския тим на няколко пъти трябваше да спасява отбора си, а Палас изпусна чисти голови ситуации. При една от тях, след удар от пряк свободен удар, топката се отклони и в двете греди, а после имаше и добавка, при която отново имаше греда. До края на мача Райо не успя да отговори на инкасирания гол и загуби първия си финал в евротурнирите.

Палас пък спечели първия си финал в турнирите на УЕФА, а по този начин вдигна трето отличие за последната година - след ФА Къп и Къмюнити Шийлд. Освен това победата осигури на "орлите" и участие в евротурнирите през следващия сезон.

