27 май 2026, 23:59 часа
Англия пречупи Испания в исторически мач! И вторият трофей от Европа замина за Острова

Отборът на Кристъл Палас е новият шампион в турнира Лигата на конференциите на УЕФА! В своеобразна битка между Англия и Испания отборът от Южен Лондон успя да надделее над мадридския Райо Валекано с минималното 1:0 на големия финал в Лайпциг. Единственото попадение в срещата отбеляза Жан-Филип Матета, за да може и вторият европейски трофей през този сезон да отпътува за Обединеното кралство.

След като миналата седмица Астън Вила спечели Лига Европа след победа над немския Фрайбург, сега още един английски клуб вдигна трофей в турнирите на УЕФА. Такава възможност ще има и във финала на Шампионска лига, където Арсенал ще премери сили с действащия шампион Пари Сен Жермен. А интересното е, че за трети път трофеят от Лигата на конференциите заминава за Лондон - след триумфите на Челси през 2025-а и на Уест Хям през 2023-а.

Палас влезе като фаворит в срещата, със значително по-скъп състав, но през първото полувреме разочарова с представянето си на терена. Възпитаниците на Оливер Гласнер изглеждаха напрегнати и не демонстрираха познатото равнище на игра, като Райо владееше повече топката и бе по-спокоен в разиграванията си. През втората част обаче Палас показа друг облик и стигна до ранен гол на Матета, който дойде и след грешка на вратаря на Райо.

По-късно обаче вратарят на испанския тим на няколко пъти трябваше да спасява отбора си, а Палас изпусна чисти голови ситуации. При една от тях, след удар от пряк свободен удар, топката се отклони и в двете греди, а после имаше и добавка, при която отново имаше греда. До края на мача Райо не успя да отговори на инкасирания гол и загуби първия си финал в евротурнирите. 

Палас пък спечели първия си финал в турнирите на УЕФА, а по този начин вдигна трето отличие за последната година - след ФА Къп и Къмюнити Шийлд. Освен това победата осигури на "орлите" и участие в евротурнирите през следващия сезон.

Стефан Йорданов
