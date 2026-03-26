Треска за злато в наша съседка

Внезапният спад на цените на златото след началото на конфликта в Близкия изток предизвика през последните дни истинска лудост при покупките на кюлчета и златни предмети в Турция. Бижута, кюлчета, монети – купува се всичко. В Истанбул хиляди граждани, възползвайки се от спада в цените на ценния метал, се стичат към Куюмджукент (Градът на бижутерите) - огромен бижутериен комплекс в Истанбул, който приютява над 2500 фирми.

Поради голямото търсене златните изделия, особено кюлчетата от 1 грам 24 карата и златните монети от 1,75 грама 22 карата, се разпродадоха бързо и намирането им е почти невъзможно, съобщи Ихляс хабер ажансъ, цитирана от БТА. На историческия базар Капалъчаршъ в Истанбул се извиха дълги опашки пред златарските магазини. Щандовете на много бижутерийни магазини са се изпразнили.

Продажбите на злато и златни изделия са се увеличили 7 пъти

От началото на месец март, след ударите на Израел и САЩ срещу Иран, продажбите на злато и златни изделия, особено на 22-каратовите, са се увеличили 7 пъти в Турция.

Онлайн продажбите на злато от 23 март насам са се увеличили 12,5 пъти, като най-голямото търсене е концентрирано в гривни от 22 карата. Колебанията в цените, особено в периоди на спад, водят до забележително увеличение на покупките на злато, извършвани чрез дигитални платформи, посочва сайтът Т24.

Служители от турския монетен двор, на които се позовава „Хюриет дейли нюз“, също казват, че подобен недостиг не е нещо ново; резките колебания в цените често предизвикват вълни от търсене, които бързо изчерпват запасите.

"Недостигът на места се дължи и на нежеланието на бижутерите да продават продукти, които са закупили по-рано на по-високи цени, на по-ниски стойности“, обясняват те.

Турците традиционно считат златото за най-сигурната инвестиция, особено във времена на нестабилност като сегашните.

24-каратови кюлчета чисто злато и кюлчета от 1 грам злато, които са сертифицирани и отговарят на международните стандарти, се открояват като най-надеждната инвестиция, защото няма разходи за обработка и разликата между продажната и изкупната цена е незначителна.

Поради геополитическата ситуация в Близкия изток, предизвикана от ударите на Израел и САЩ срещу Иран, цените на златото през месец март в Турция спаднаха под 6000 турски лири (117 евро) за грам. Въпреки това цената на златото започна да се възстановява и към днешна дата се покачи над 6500 турски лири-