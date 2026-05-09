"Партия с отпаднала необходимост": Арогантността на вицепремиера Христов предизвика остра позиция на "Демократична България"

"Аз с нищо не мога да помогна на десницата да преодолее своите травми от разгрома на 19 април. Някои партии търсят да намерят оправдание за своето съществуване, след като хората им показаха, че са ги загърбили. И се вкопчват в своите увехтели обсесии. Те не могат да живеят без този образ на врага от преди 36 години, който е трудно обясним даже за младите поколения. С нищо не мога да помогна на партии с отпаднала необходимост, които търсят да реанимират някакви свои каузи с 36-годишна давност."

Това заяви в първото си интервю като вицепремиер Иво Христов в ефира на БНТ. Думите му по адрес на коалиция "Демократична България" предизвикаха остра реакция на десните.

"След като вчера обявихме, че в кабинета на Радев има министър на съветската пропаганда, днес Иво Христов се обяснява в ефир без да сме обявили, че това е той. Вицепремиерът Христов направи чудовищен гаф като директно отрича правото на съществуване на нашите избиратели в демократичния процес", подчертава депутатът Йордан Иванов от ДСБ.

Още: "Демократична България" вади нова комисия. Този път за "джуджетата" и "нотариусите" в съдебната система

По думите му това е пряка делегитимация на гражданския глас: "Да обявиш ценностите, волята и идеите на стотици хиляди хора за излишни е опит за заличаване на цяла социална група от политическата карта. Това е и подмяна на обществения договор. Когато представител на изпълнителната власт си позволява да отхвърли съществуването на политически субекти през националния ефир, той потъпква принципа на политическия плурализъм и превръща държавната трибуна в инструмент за лична разправа", обяснява още Иванов.

Арогантност

От името на коалицията се обърнаха към новия вицепремиер без портфейл в кабинета "Радев" със същия остър тон:

Още: Кой е Иво Христов - предложението на Румен Радев за вицепремиер

"Тази сутрин в национален ефир Вие си позволихте да прекрачите границата на политическия дебат и да навлезете в територията на арогантността. Да обявиш една партия за субект с "отпаднала необходимост", не е критика към политиците ѝ - това е директна обида към стотици хиляди свободни граждани, които стоят зад нея. Избирателите не са "отпадък". Те са живи хора, данъкоплатци и граждани с позиция. Никой политик, от каквато и да е висота, няма мандата да решава кои български граждани са "необходими" и кои не. Демокрацията не е Ваша собственост. В една правова държава единствено избирателят, чрез своя глас, определя кой е актуален. Опитът Ви да "задраскате" цяла общност напомня за времена, които смятахме за необратимо отминали", пишат от ДБ.

Те подчертават още, че властта е временна, но достойнството и правото на глас са неприкосновени. "Дължите извинение не на партийните централи, а на хората, чието съществуване днес се опитахте да заличите с една фраза", пишат от дясната коалиция.

Още: Ивайло Мирчев пред Actualno: Асен Василев дължи отговори, Борисов и Пеевски завиват с дрифт (ВИДЕО)