"Цацаров завърта кръга и иска да прави правосъдна реформа": ПП за правосъдния министър

"Всяко правителство започва с надежда - това е кредитът на доверие. Въпросът е колко дълго време може да поддържа тази надежда с конкретните си действия", каза бившият премиер акад. Николай Денков от "Продължаваме промяната" пред bTV. Относно съдебната реформа той заяви, че най-голямото опасение е, че може да има подмяна на едни зависими лица с други зависими лица.

"Трябва да е сигурно, че ако се появи като кандидат някой, който има "скелети в гардероба", да има достатъчно време и процедурата позволява това да се види и този човек да стане неприемлив", каза Денков. По думите му новите управляващи трябва да престанат да размиват отговорностите, защото това, което се вижда в момента, е "разтягане във времето на възможността да започнат реално да се разследват хора като Пеевски и Борисов и който и да е друг, който е нарушил законът", посочи Николай Денков.

"Част от спекулациите са свързани със състава на правителството. Там има хора, които действително изглеждат странни - на правосъдието и на земеделието. Очаквахме това да бъде професионалист с ясни позиции и да се опита да ги реализира. Когато проследите професионалната биография на правосъдния министър, ще видите, че тя е свързана със Сотир Цацаров", каза той.

"От наша гледна точка тази кандидатура изглежда така - Цацаров завърта кръга и иска да прави правосъдна реформа", допълни Николай Денков и попита защо правосъдната реформа ще се прави от човек, който никога не е изразил нито една позиция за нея. "Две са възможностите – или той ще бъде "маша", която някой друг ще управлява, или има скрити зависимости", подчерта Денков.

"Няма начин да омаловажим тази връзка. Надявам се този министър да ме опровергае", допълни той. По думите на бившият премиер другото много спорно назначение е министърът на земеделието.

"Същият много упорито беше предлаган още в първото правителство на Кирил Петков за земеделски министър и не беше приет, защото защитаваше много активно частните фирми на "Капитан Андреево". Контролът върху този пункт е контрол върху контрабанда - на наркотици, на стоки, на оръжие", каза Денков.

