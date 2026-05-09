Сигнал: Новият шеф на ДАНС е с отнет достъп до класифицирана информация от 2013 г.

09 май 2026, 8:34 часа 1309 прочитания 0 коментара
Снимка: Правителствена пресслужба
Станчо Станев е с отнет достъп до класифицирана информация през 2013 г. Това написа във Фейсбук председателят на "Демократи за силна България" (ДСБ) и депутат от парламентарната група на 4Демократична България" Атанас Атанасов по повод решението на Министерския съвет, с което Станчо Станев бе определен за изпълняващ функциите председател и зам.-председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

По думите на Атанасов първото решение на кабинета "Радев" е да назначи охранителя на премиера за и.ф. председател на ДАНС по предложение на досегашния и.ф. председател Деньо Денев.

"Бързо решение, нулева прозрачност!", написа още Атанасов.

Кой е той?

Припомняме, че на първото заседание на новия Министерския съвет бе прието решение, с което Станчо Станев бе избран за заместник-председател на ДАНС за срок от 5 години, считано от 8 май 2026 година. Правителството реши също така Станев да изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов председател на Агенцията.

Той притежава богат професионален опит и отлични организаторски и ръководни качества, придобити през годините на работа в сферата на сигурността. Дългогодишен служител е на Националната служба за охрана, а от 2023 година до момента работи в териториална дирекция „Митницa – София“. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Финанси“ в УНСС.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
