Водещи американски банки напускат програмата на ООН за въглеродна неутралност

Няколко водещи американски банки са напуснали световната програмата Net-Zero Banking Alliance, стартирана през 2021 г. под егидата на ООН, за насърчаване на въглеродна неутралност, но въпреки това остават ангажирани по темата, предаде Франс прес. Вank of America и Citi потвърдиха днес излизането си от програмата в края на 2024 г. Morgan Stanley не отговори веднага на поискания от агенцията коментар, но инвестиционната банка от днес не фигурира в списъка на американските банки, които са членове на програмата.

Според официалния сайт на програмата пет американски банки са я напуснали от 6 декември - Goldman Sachs, Wells Fargo, Citi , Вank of America и Morgan Stanley. Само четири американски финансови групи остават нейни членове, включително JPMorgan Chase, която от своя страна не отговори на искането за коментар относно бъдещите ѝ намерения.

Програмата не желае да коментира действията на банките, заяви неин говорител, пише БТА.

Какво е Net-Zero Banking Alliance?

Net-Zero Banking Alliance стартира като част от Финансовата инициатива на Програмата на ООН за околната среда (UNEP-FI), за да насърчи банките да дадат приоритет на своите усилия в секторите, които отделят най-много парникови газове и играят ключова роля в прехода към a въглеродно неутрална икономика, припомня АФП.

142 банки от 44 държави, представляващи активи в размер на 64 трилиона долара, са част от програмата, като броят на членовете се е увеличил повече от три пъти от 2021 г. до момента, се посочва на официалната й страница.

Банките и мениджърите на активи в САЩ са били подложени на юридически искове през ноември от регионалните власти на около десет консервативни американски щата. Те смятат, че подобни инициативи са в нарушение на антитръстовото законодателство, като засягат развитието на изкопаемите горива и водят до повишаване на цените им, по информация на американски медии.

"Ние ще продължим да работим с нашите клиенти по този въпрос и ще отговорим на техните нужди", увериха от Вank of America.

От своя страна финансовата група Citi обяви, че остава ангажирана към Glasgow Financial Alliance for Net Zero - група, формирана по време на климатичната конференция COP26 в Глазгоу, ангажирана с ускоряване на декарбонизацията на икономиката.

"Като част от това развитие и напредъка на Citi към собствените си цели за въглеродна неутралност, ние решихме да напуснем Net-Zero Banking Alliance и да съсредоточим усилията си върху подкрепата на Glasgow Financial Alliance for Net Zero, обявиха от институцията.

Доклад на неправителствената организация Reclaim Finance, публикуван през септември, доведе до заключения, че повечето от целите за декарбонизация, предприети от тридесетте най-големи банки в организацията, не са ефективни и трябва да бъдат преосмислени.