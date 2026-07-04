9 операции, 2 години извън футбола и един приказен край: Испанският магьосник, който спечели сърцата на целия свят

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Някои футболисти проявяват умения и изящество, които предизвикват възхищение у феновете на всички клубове. Това е ниво на талант, което надхвърля границите на привързаността към даден отбор и печели всеобщо признание. Санти Касорла е идеалният пример за това. Испанският магьосник, който остана в сянката на Шави и Иниеста в халфовата линия на "ла роха", но спечели сърцата на милиони фенове. А новината отпреди дни, че е решил да окачи бутонките си, е идеалният повод да си припомним за малкия играч с голямо сърце и още по-голяма воля.

Санти Касорла: Усмивката на "красивата игра"

Санти Касорла направи първите си стъпки в Клуб Депортиво Ковадонга, откъдето впоследствие премина в Реал Овиедо, който изигра важна роля в историята му. Испанският полузащитник прекара значителна част от юношеската си кариера там. Следващите му футболни стъпки го отведоха във Виляреал, където пък изкара сериозен период като възрастен. След това последва трансфер в испанския Малага, където по това време многократният испански национал прекара само една година. Това беше краят на неговото пътуване из клубовете в родината му. Поне за няколко години.

"Малкият магьосник" в Лондон

От Малага Касорла за първи път в кариерата си напусна Испания, като подписа с английския Арсенал. Смея да твърдя, че от футболна гледна точка той преживя най-добрия период от кариерата си именно в северен Лондон. Още с пристигането си той се превърна в незаменим за отбора на Арсен Венгер и забавляваше с играта си не само феновете на "топчиите". Благодарение на футболните си умения и вечно усмихнатия си характер, Касорла не закъсня да спечели сърцата на може би цяла Англия. За съжаление, по време на третия си сезон на "Емирейтс" испанецът претърпя фатална контузия на ахилеса, която почти му струваше остатъка от кариерата.

Мрачната прогноза на лекарите за кариерата на Касорла

Той трябваше да се подложи на 11 операции, 8 от които бяха извършени директно на засегнатото място. Останалите процедури бяха свързани с глезена, инфекции и други съпътстващи усложнения, възникнали вследствие на операциите на увреденото ахилесово сухожилие. Двукратният европейски шампион в един момент, след повтарящи се проблеми, дори беше заплашен от ампутация на крака. За щастие това не се случи, но съветите на лекарите по време на лечението все пак не бяха никак положителни. Според повечето прогнози проблемите с ахилесовото сухожилие би трябвало да сложат край на кариерата на испанския футболист завинаги. Някои лекари дори смятаха, че желаната цел на възстановяването е Касорла поне да може да ходи нормално.

Волята на Касорла надмина всяка диагноза

Случаят с Касорла обаче потвърди старата поговорка: "Където има воля, има и път". Паузата му от футбола продължи почти две години, точно 636 дни. Въпреки това той успя да се завърне на терена на възраст от почти 34 години. И то на най-високо ниво - в испанската Ла Лига с Виляреал. Само за своята решителност и воля да се завърне във футбола Касорла заслужава голямо възхищение. Изминаха почти девет години от великото му завръщане, а испанският магьосник съвсем доскоро тичаше по терена. На 35-годишна възраст той премина в катарския отбор Ал Сад, където успя да запише още три сезона във визитката си. След завръщането си от Катар той подписа с клуба, който го беше възпитал във футбола. Касорла отново облече екипа на Реал Овиедо през 2023 година - моментът, в който бавно започна да се пише още една красива футболна история.

Любовта на Касорла към футбола и към родния му клуб постави венец на неговата чудесна футболна приказка. Той подписа договор за най-ниската сума, разрешена от федерацията (около 90 000 евро годишно). В същото време испанският маестро се отказа от всички маркетингови права и се споразумя с клуба, че 10% от продажбата на фланелките му ще отиват директно в касата на младежката академия. По-късно той даде да се разбере, че би предпочел да играе за клуба безвъзмездно, ако можеше.

Мечтан финал на една истинска приказка

През първия си сезон след завръщането си в Реал Овиедо, Касорла и отборът му стигнаха до финала на плейофите. Това обаче не беше достатъчно, за да се класират за Ла Лига. Овиедо загуби от Еспаньол с 1:2 във финалния мач. Но това, което не се получи този сезон, се получи през следващия сезон - 2024/2025. А Касорла изигра ключова роля за връщането на Овиедо в Ла Лига, като отбеляза гол както в 1/2-финалите, така и във финала на плейофите. След всички трудности, през които трябваше да премине в кариерата си, той успя да поведе като капитан клуба, в който е израснал, обратно в най-високото испанско първенство. Футболна приказка с щастлив край, въпреки че отборът отпадна от елита през изминалата кампания.

Преди дни Санти Касорла официално се сбогува с футбола. Той завърши кариерата си с две европейски титли, три Купи на Англия и Суперкупата на страната. През 2007 година пък беше избран за Футболист №1 на Испания. Тези трофеи обаче остават в сянка на това, което постигна с Овиедо. А наследството му се простира далеч отвъд витрината му с отличия. За 774 мача Санти Касорла показа истинското лице на "красивата игра". Всъщност той бе нейната усмивка... усмивка, която не падна дори в най-трудните моменти.

Автор: Дария Александрова

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