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ФИФА прибягва към невиждан ход преди един от 1/8-финалите на Мондиал 2026

04 юли 2026, 1:54 часа 508 прочитания 0 коментара

ФИФА обмисля сериозна промяна дни преди един от решителните сблъсъци от 1/8-финалите на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Тя пряко ще засегне отборите на Англия и Мексико, които се подготвят за труден мач в Мексико Сити. Срещата е насрочена за понеделник, 6 юни, от 3:00 часа българско време. От световната федерация обаче обмислят да променят стартовия час на двубоя. В Мексико съобщават, че той ще бъде изместен с шест часа напред, за да се избегнат евентуални бури в местността.

ФИФА променя часа на Мексико - Англия

Мексиканските медии, позовавайки се на източници, запознати с въпроса, съобщават, че мачът, чието начало е насрочено за 03:00 часа българско време в понеделник сутринта (18:00 часа местно време в неделя), може да бъде преместен за 21:00 часа българско време (12:00 часа местно време). BBC също съобщава, че вероятно ще се прибегне до този ход. Причината е значителният риск от бури в района по времето, за което мачът е насрочен понастоящем, като Мексико вече преживя отлагане на мача си от 1/16-финалите срещу Еквадор по-рано тази седмица поради дъжд.

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Англия отбор ДР Конго 2026

Съгласно правилата за безопасност на турнира, всяка мълния, засечена в радиус от осем мили от стадиона, води до автоматично 30-минутно забавяне на двубоя - нещо, което засегна сблъсъка на Франция с Ирак в груповата фаза. Междувременно наредбите на ФИФА за турнира гласят, че организацията има правото да отменя, пренасрочва или премества мачове по свое усмотрение. ФИФА все още не е потвърдила или отрекла, че часът на началото на мача е променен. Очаква се в следващите часове решението да бъде взето и оповестено. По-ранното начало би било удобно за феновете на Англия, като 19:00 ч. е много по-приемливо от начало в 01:00 ч. В България също ще бъдем облагодетелствани от подобен развой на събитията.

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ФИФА Англия отбор Мексико отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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