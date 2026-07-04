Войната в Украйна:

Украйна си отмъщава за Киев: Санкт Петербург гори (ВИДЕО)

04 юли 2026, 7:55 часа 198 прочитания 0 коментара
Снимка: ASTRA/Телеграм
Украйна си отмъщава за Киев: Санкт Петербург гори (ВИДЕО)

Обещаният от украинския президент Володимир Зеленски отговор на поредната руска масирана комбинирана въздушна атака срещу Украйна, която порази основно Киев, е факт. Няколко области в Русия бяха атакувани от украински далекобойни дронове и ракети тази нощ (включително "Фламинго"), а рано сутринта беше поразен петролният терминал в Санкт Петербург – изглежда това е най-големият удар от нощта. Потвърждение, че има "падане на отломки (от дронове)" в района и на пристанище Висоцк, където "Лукойл" управлява петролен терминал, даде и губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко – и то буквално преди минути, в официалния си канал в Телеграм. Той уточни, че имало 67 свалени дрона над Ленинградска област. За сметка на това кметът на Санкт Петербург Александър Беглов все още не е обелил и дума в канала си в Телеграм на фона на видеокадри, показващи какво е станало - ОЩЕ: Войната се върна в Русия: Магазините в Санкт Петербург с първи сигнали за недостиг

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Не само Санкт Петербург обаче – украински крилати ракети "Фламинго" са достигнали до Чувашия и Удмуртия. А в Белгород е уцелена пак ТЕЦ "Луч", което е довело до спиране на тока и водата в града – потвърждение за "няколко инфраструктурни съоръжения", които са се запалили, направи губернаторът на Белгородска област Александър Шуваев в канала си в Телеграм.

Очаквайте подробности!

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Санкт Петербург Удмуртската република война Украйна Суми атака с дронове Чувашия Удмуртия
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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