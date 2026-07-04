Кога и къде да гледаме Никола Цолов в спринта за Гран при на Великобритания?

След като наказание и отнети точки го свалиха от подиума в Барселона, Никола Цолов показа не само на Формула 2, а на целия свят, че може да постигне големи неща в автомобилните спортове. Той спечели Гран при на Австрия и това го остави само на 2 точки зад лидера в генералното класиране Габриеле Мини. Но Българския лъв може да промени това още днес, тъй като предстои спринта за Гран при на Великобритания.

Никола Цолов в спринта за Гран при на Великобритания: Начален час и ТВ

Днес за пилотите от Формула 2 предстои спринтът за Гран при на Великобритания. В Австрия Никола Цолов спечели само 1 точка от спринта, като днес ще се прицели по-високо, за да си върне първото място в генералното класиране. Там той е с актив от 106 пункта, а пред него е само Габриеле Мини с 108 точки.

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В колко часа е спринтът за Гран при на Великобритания?

Спринтът за Гран При на Великобритания ще се проведе днес, на 4 юли. Той е с начален час 15:45 ч. българско време. В него пилотите ще трявба да обиколят пистата 21 пъти.

Коя телевизия ще предава спринта?

Спринтът за Гран При на Великобритания ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, по който ще бъде предавано състезанието е Diema Sport 3. Ако нямате възможност да гледате тренировката на Никола Цолов на живо, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след нейния край в спортната секция на Actualno.com.

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