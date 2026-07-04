Край на приказката! Отборът на халф на Лудогорец се опълчи на световния шампион, но отпадна драматично в 5-голов трилър

Световният шампион Аржентина продължава успешната си кампания след огромна драма на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. "Гаучосите" постигнаха победа с 3:2 над отбора на Кабо Верде в мач от 1/16-финалите на турнира в Северна Америка. Успехът никак не дойде лесно, тъй като отборът на Лионел Скалони се добра до него с два гола в продълженията. Това сложи край на приказката на африканската страна, за която играе футболистът на Лудогорец - Дерой Дуарте.

Аржентина срещна сериозни затруднения срещу Кабо Верде

От самото начало на срещата футболистите на Кабо Верде се подредиха в отбранителна схема, което загатна как ще се развие на двубоя. Това до известна степен сработи, тъй като шампионите стигнаха до първото си по-опасно положение чак в 14-а минута, когато Лионел Меси стреля в аут. Малко след това капитанът на "албиселесте" стреля точно от пряк свободен удар, но Возиня внимаваше и улови. След това играта се поуспокои, като двата тима не предложиха нищо интересно в предни позиции. Така се стигна до 30-а минута, когато Лионел Меси откри за Аржентина. 39-годишният футболист бе намерен от Лисандро Мартинес, след което овладя топката елегантно и я наниза в мрежата на Вотиня. В самия край на първата част Енцо Фернандес отправи опасен удар от дистанция, който попадна в обсега на стража на Кабо Верде.

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Звезда на Лудогорец заблестя срещу Аржентина

Футболистите на Кабо Верде излязоха на терена в търсене на изравнителното попадение. В първите минути те стигнаха до няколко статични положения. Малко след началото на втората част дойде и първата по-опасна ситуация пред вратата на Емилиано Мартинес. Дерой Дуарте отправи добър удар, но аржентинският страж внимаваше. Минути след това, обаче, Мартинес бе оставен неподвижен, наблюдавайки как именно халфът на Лудогорец бележи за 1:1. Аржентина отговори с удар на Меси, който стреля от близка дистанция, но ударът му попадна директно в тялото на Возиня.

Сензационен Возиня отказа Меси безброй пъти

Лионел Скалони не се забави с реакцията и направи двойна смяна, заменяйки Тиаго Алмада и Лаутаро Мартинес с Нико Гонзалес и Хулиан Алварес. В 72-а минута Возиня буквално изби топката на сантиметри от голлинията след отлично изпълнение на Меси от пряк свободен удар. Аржентинецът изненада опитния страж, докато той все още нареждаше стената, но до гол все пак не се стигна. Десетина минути преди края Роберто Лопес рискува да си отбележи автогол, но успя да изчисти топката, след като вратарят се беше разминал с нея. "Гаучосите" хвърлиха всички сили в атака, за да решат мача в редовното време. В 89-а минута футболистите на "албиселесте" имаха претенции за дузпа, но след повторенията показаха, че няма нищо нередно. След това Леандро Паредес опита късмета си от далечна дистанция, но ударът му попадна право в ръцете на Возиня. В четвъртата минута на добавеното време Дуарте фаулира Меси на много опасна позиция пред наказателното поле. Капитанът стреля под стената на Кабо Верде, но Возиня спаси за седми път в срещата.

"Гаучосите" се измъкнаха в продълженията

До края така и не се стигна до гол и срещата се пренесе в продължения. В самото начало Аржентина стигна до гол. Лисандро Мартинес прати топката под гредата след центриране от ъглов удар. След това защитата на африканците се справи добре със страхотна атака на Меси и Хулиан Алварес. Когато изглеждаше, че световните шампиони ще задържат преднината си, Кабо Верде удари. В 103-а минута Сидни Лопес Кабрал отбеляза феноменален гол в далечния ъгъл на вратата за 2:2. След подновяването на играта Возиня отказа Меси за пореден път с невероятно спасяване. В 110-минута "гаучосите" отново поведоха в резултата след ъглов удар. Лионел Меси намери Кристиан Ромеро, който се беше откъснал и прати топката в мрежата на Возиня. Последва страхотно изпълнение на Кабрал от пряк свободен удар, което Емилиано Мартинес спаси с върха на пръстите си, за да запази крайното 3:2 за "албиселесте".

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