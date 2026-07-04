Григор Димитров - Матео Беретини по ТВ днес: Кога и къде да гледаме мегасблъсъка на Уимбълдън 2026

Първата българска ракета Григор Димитров излиза на "свещената трева" в събота, 4 юли, за срещата си от третия кръг на тазгодишното издание на Уимбълдън. Родният тенисист ще се изправи срещу тежък съперник в лицето на италианеца Матео Беретини. До момента Гришо, който получи "уайлд кард" от организаторите, показа много стабилна игра за победите си в първите два кръга. Двубоят със световния №51 обаче ще бъде първият истински тест за възможностите му тази година.

Димитров - Беретини: Дата, начален час, ТВ

Най-добрият български тенисист пристигна в Лондон без големи очаквания заради неубедително си представяне от началото на сезона. Но до този момент от надпреварата той показва друго лице. Димитров се справи в три сета с квалификанта Дейн Суини на старта. След това той трябваше да се бори с тенисист, срещу когото нямаше победа в кариерата си - Якуб Меншик. Въпреки съпротивата на младия чех и разсейването от организаторите, които прекъснаха мача за 15 минути, Гришо показа най-добрата си игра от година насам и триумфира в четири сета.

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В колко часа започва двубоят между Димитров и Беретини

Срещу Меншик ясно се видя, че Димитров все още притежава качествата да се бори с най-добрите в тура. Сега тази теория ще бъде тествана именно срещу Матео Беретини. До този момент те са се срещали два пъти на корта, като имат по една победа. И двете им срещи датират от 2019 година. Сега, 7 години по-късно, един от двамата има шанса да дръпне напред. Това ще се случи на 4 юли, събота, не по-рано от 18:30 часа българско време.

Димитров - Беретини в българския ефир

Тазгодишното издание на Уимбълдън се излъчва пряко в каналите на Eurosport 1 и Eurosport 2, както и в платоформата HBO Max. Двубоят между Димитров и Беретини следва да бъде предаван по HBO Max, като има възможност да попадне и в телевизионния ефир на Eurosport 1 и Eurosport 2.

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