Класиране на голмайсторите на Световното 2026 - Меси пак е с най-много попадения (ОБНОВЕНА)

23-ото Световно първенство по футбол 2026 очаква новия носител на "Златната обувка" за най-много попадения в турнира! През изминалите 22 издания са отбелязани общо над 7000 гола от близо 1300 различни футболисти. Само 101 от тях обаче са отбелязали 5 или повече попадения на световни първенства. Рекордьорът с най-много голове на световни първенства преди настоящия шампионат беше Мирослав Клозе, който има 16 попадения на сметката си - но неговото постижение беше изравнено от Лионел Меси още с първия му мач на Световното в САЩ, Канада и Мексико - хеттрик срещу Алжир, преди това първенство той имаше 13 гола. Меси обаче естествено вече направи повече - еднолично начело във вечната класация, с 19 попадения, след като вкара 2 гола на Австрия и дори изпусна дузпа, разписа се и от пряк свободен удар срещу Йордания. Веднага след това се нареди Килиан Мбапе - той също е вече с 6 гола на това първенство, след двете попадения срещу Швеция и има на сметката си 18 гола на световни първенства, 2 повече от Клозе.

Кой ще спечели "Златната обувка": Класация за най-много голове на Мондиал 2026

Много близо до тях са легенди като Роналдо и Герд Мюлер, които имат съответно 15 и 14. Хари Кейн, Неймар и Кристиано Роналдо пък имат по 8 гола на световни първенства, но Кейн заби 2 гола в първия си мач, добави още 1 и в третия си, срещу Панама, вкара и нови 2 срещу ДР Конго на 1/16 финалите и вече е с 13. Срещу Узбекистан, във втория си мач на настоящото световно първенство, Кристиано Роналдо също вкара 2 гола, добави и 1 от дузпа на 1/16 финалите срещу Хърватия и вече е на кота 11.

В Катар 2022 наградата "Златна обувка" отиде при Килиан Мбапе с 8 гола. В Русия 2018 пък Хари Кейн от Англия успя да спечели приза с 6 гола. През тази година обаче се очаква наградата да бъде спечелена с повече голове, тъй като турнирът е в нов формат от 48 отбора. Груповите фази ще позволят на големите фаворити да се развихрят в атака, а елиминационната фаза започва от 1/16-финали.

В тази статия ще можете да следите актуалното класиране при голмайсторите на Мондиал 2026:

Лионел Меси (Аржентина) - 7 гола Килиан Мбапе (Франция) - 6 гола Ерлинг Холанд (Норвегия); Хари Кейн (Англия) - 5 гола Усман Дембеле (Франция); Винисиус Жуниор (Бразилия); Исмаила Сар (Сенегал); Микел Оярсабал (Испания) - 4 гола Джонатан Дейвид (Канада); Дениз Ундав, Кай Хаверц (Германия), Йоан Манзамби (Швейцария); Исмаел Саибари (Мароко); Матеус Куня (Бразилия); Брайън Броби, Коди Гакпо (Нидерландия); Елайджа Джъст (Нова Зеландия); Йоан Уиса (ДР Конго); Хулиан Киньонес (Мексико); Фоларин Балогун (САЩ); Кристиано Роналдо (Португалия) - 3 гола Ясин Аяри, Антъни Еланга (Швеция); Кайл Ларин (Канада); Крисенсио Съмървил (Нидерландия); Аясе Уеда (Япония); Максимилиано Араухо (Уругвай); Даниел Муньос (Колумбия); Рубен Варгас, Бреел Емболо (Швейцария); Раул Хименес (Мексико); Никола Пепе (Кот д'Ивоар); Леандро Тросар, Ромелу Лукаку, Юри Тилеманс (Белгия); Рамин Резаеян (Иран); Джуд Белингам (Англия); Риад Марез (Алжир); Марко Арнаутович (Австрия); Амад Диало (Кот д'Ивоар); Брадли Баркола (Франция); Емам Ашур (Египет) - 2 гола Буалем Хухи (Катар); Гранит Джака, Дан Ндойе (Швейцария); Луис Ромо, Матео Чавес, Алваро Фидалго (Мексико); Ладислав Крейчи, Михал Садилек (Чехия); Хи-Чан Хуан, Хюн-Гю О (Южна Корея); Йово Лукич, Ермин Махмич, Керим Алайбегович, Ермин Мамич (Босна и Херцеговина); Нейтън Салиба, Промис Дейвид, Стивън Еустакио (Канада); Джовани Рейна, Александър Фрийман, Остин Тръсти, Себастиан Берхалтер, Малик Тилман (САЩ); Маурицио Прадо, Матиас Галарза; Хулио Енсисо (Парагвай); Джон Макгин (Шотландия); Нестори Иранкунда (Австралия); Конър Меткалф (Австралия); Феликс Нмека, Нико Шлотербек, Джамал Мусиала, Натаниъл Браун; Лерой Сане (Германия); Върджил ван Дайк, Ян Пол Ван Хеке (Нидерландия); Кейто Накамура, Даичи Камада, Юния Ито, Дайзен Маеда, Каишу Сано (Япония); Александър Исак, Виктор Гьокереш, Матиас Сванберг (Швеция); Абдула Ал-Амри (Саудитска Арабия); Агустин Канобио (Уругвай); Мохамад Мохеби (Иран); Дезире Дуе (Франция); Ибрахим Мбайе, Хабиб Диара (Сенегал); Лео Йостигард, Маркус Педерсен, Антонио Нуса (Норвегия); Айман Хюсеин (Ирак); Романо Шмид, Марсел Сабицер, Саша Калайджич (Австрия); Али Олуан, Муса Тамари, Низар Ал-Раждан (Йордания); Жоао Невеш, Нуно Мендеш, Рафаел Леао, Гонзало Рамош (Португалия); Мартин Батурина, Анте Будимир, Петар Муса, Петер Сучич, Никола Влашич, Иван Перишич (Хърватия); Маркъс Рашфорд (Англия); Луис Диас, Хаминтон Леандро Кампас (Колумбия); Абосбек Файзулаев, Елдор Шомуродов (Узбекистан); Кейлъб Иренки, Дерик Лукасен (Гана); Тебохо Мокоена, Тапело Масеко (ЮАР); Ламин Ямал, Алекс Баена, Педро Поро (Испания); Кевин Лемини, Хелио Варела, Дерой Дуарте, Сидни Лопес Кабрал (Кабо Верде); Фин Сърман (Нова Зенландия); Мохамед Зико, Тразеге, Мохамед Салах, Махмуд Сабер (Египет); Надир Бенбуали, Амин Гуири, Рафик Белгали (Алжир); Хасан Ал Хайдос (Катар); Ашраф Хакими, Суфиан Рахими, Гесиме Ясин, Иса Диоп (Мароко); Уилсон Исидор (Хаити); Нилсон Ангуло, Гонсало Плата (Еквадор); Хазем Мастури (Тунис), Арда Гюлер, Беръш Йълмаз, Каан Айхан (Турция); Кевин де Бройне, Алексис Саелемакерс (Белгия); Фистън Майеле, Брайън Сипенга (ДР Конго); Джовани Ло Селсо, Лаутаро Мартинес, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро (Аржентина); Каземиро, Габриел Мартинели (Бразилия) - 1 гол