Наследникът на "Четвъртите в света", който стана номер 1 с ЦСКА, а после отказа Реал в Шампионска лига

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Четвъртото място в света за България от САЩ'94 остава най-големият подвиг в историята на българския футбол. Имена като Христо Стоичков, Емил Костадинов, Наско Сираков, Йордан Лечков, Красимир Балъков, Трифон Иванов, Борислав Михайлов оставиха наследство, което трудно някога ще бъде задминато. А първото поколение, което се опита поне да се доближи до техните успехи, бе това в периода 1998 - 2002, когато страната ни участва на последните си два големи форума.

Милен Петков - един от последните наследници на Пеневата чета, който участва на Мондиал 1998 и Евро 2004

Един от най-стойностните играчи от това поколение, наследило "Четвъртите в света", бе Милен Петков - един полузащитник, който разполагаше с голяма класа и още по-голямо сърце. Роден на 12 януари 1974 година в Генерал Тошево, той започва футболния си път от Добруджа (Добрич). Заиграва при мъжете още на 17-годишна възраст, като става част от тима на Добруджа, който се завръща в А група след 22-годишна пауза. След това играе четири сезона в А група, като най-знаковият му гол е срещу ЦСКА с далечен шут в Добрич през 1994 г.

Шампион с ЦСКА и Играч №1 на А група

И явно този знаменит гол му печели вниманието на ЦСКА. През лятото на 1995-а той става част от "армейците" и играе за тях в продължение на четири сезона. Петков се превръща в основен халф на ЦСКА, като помага за спечелването на шампионската титла на България през 1997 година, както и на две Купи на страната. През лятото на 1998-ма е част от националния отбор, който представя България на Световното първенство. А през сезон 1998/1999 показва, че е и най-добрият футболист в А група, след като е избран за Играч номер 1 в първенството.

Кариерата в АЕК Атина и историческото представяне в Шампионска лига

Престоят на Милен Петков в ЦСКА приключва след 118 мача и 16 гола в А група, 26 мача и 5 гола за Купата и 11 мача и 2 гола в европейските клубни турнири. През януари 2000 година следва логичен трансфер зад граница - Петков преминава в гръцкия гранд АЕК Атина. Той остава в АЕК до 2005 година, като най-силният сезон на клуба е 2002/03, когато играе в групите на Шампионска лига в компанията на грандовете Реал Мадрид и Рома. АЕК не допуска нито една загуба в тази група (шест равенства), а Петков е част от този подвиг.

През 2005 г. Петков напуска АЕК, но остава в Атина, като изкарва два престоя в местните Атромитос и Илисиакос. През 2008 г. се завръща в България, за да облече екипа на Черно море Варна. А през 2011 г. се завръща в родния Добруджа, където впоследствие слага и край на състезателната си кариера. Петков завършва кариерата си в националния отбор с 41 участия, като във визитката му остават участия както на Мондиал 1998, така и на Евро 2004.

По-късно Петков опитва да помогне на любимия Добруджа като част от ръководството на клуба. Иначе той е баща на защитника на националния отбор Алекс Петков. Милен Петков бе един от последните национали, докоснали се до голям форум във футбола. Повече от 20 години по-късно - неговият син Алекс опитва да помогне на страната ни да се върне на европейската и световна сцена. А следващата такава възможност е Евро 2028, когато Алекс ще е на 29 години - на почти същата възраст, на която неговият баща игра на Евро 2004.

Автор: Стефан Йорданов

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