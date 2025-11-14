Агентът на Роберт Левандовски обяви бъдещето му

Роберт Левандовски няма да напусне Барселона през зимата, като слуховете за раздяла през идния трансферен прозорец не са верни. Това обяви агентът на футболиста - Пини Захави. Той е категоричен, че Левандовски ще изпълни договора си с Барселона, който е до лятото на 2026 година. Освен това Захави подчерта, че се водят разговори с ръководството на каталунците за подновяването на контракта на Левандовски.

Левандовски остава в Барселона поне до лятото на 2026-та

По-рано се появиха информации, че Левандовски е изкушаван от водещи европейски клубове, както и от клубове от Саудитската професионална футболна лига. Попитан за интереса от Саудитска Арабия, Захави каза: "Абсолютно нищо няма да се случи. Настоящият договор на голмайстора с каталунците е до юни 2026 г., като на този етап не се водят разговори за неговото подновяване."

Лева води преговори за подновяване на договора си на "Камп Ноу"

„Всичко, което се говори за възможна раздяла с Левандовски през зимния прозорец, е напълно невярно. Той се чувства напълно стабилен в Барселона и няма никакво намерение да отваря вратата за изход в средата на сезона", добави още той пред портала 365scores.

