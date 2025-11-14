Агентът на Роберт Левандовски обяви бъдещето му

Войната в Украйна:

Роберт Левандовски няма да напусне Барселона през зимата, като слуховете за раздяла през идния трансферен прозорец не са верни. Това обяви агентът на футболиста - Пини Захави. Той е категоричен, че Левандовски ще изпълни договора си с Барселона, който е до лятото на 2026 година. Освен това Захави подчерта, че се водят разговори с ръководството на каталунците за подновяването на контракта на Левандовски.

По-рано се появиха информации, че Левандовски е изкушаван от водещи европейски клубове, както и от клубове от Саудитската професионална футболна лига. Попитан за интереса от Саудитска Арабия, Захави каза: "Абсолютно нищо няма да се случи. Настоящият договор на голмайстора с каталунците е до юни 2026 г., като на този етап не се водят разговори за неговото подновяване."

„Всичко, което се говори за възможна раздяла с Левандовски през зимния прозорец, е напълно невярно. Той се чувства напълно стабилен в Барселона и няма никакво намерение да отваря вратата за изход в средата на сезона", добави още той пред портала 365scores.

