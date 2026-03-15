Реал Мадрид пуска "вечно контузен" да си тръгне - заместникът му вече блести на "Бернабеу"

Реал Мадрид е склонен да се раздели с една от звездите си в края на сезона, тъй като вече има други планове за позицията му. В момента на "Бернабеу" вече планират първия пълен трансферен прозорец с Алваро Арбелоа начело на мениджърския екип, след като той замени Шаби Алонсо през януари. Остава да се види как ще изглежда този прозорец, като се има предвид, че клубът приключи по-голямата част от важните си трансфери навреме за Световното първенство за клубове през юни миналото лято.

Реал Мадрид обмисля раздяла с един от постоянно контузените си футболисти

Медиите в Испания все по-често пишат за раздяла на "кралете" с Едуардо Камавинга. Според информация на Marca цената на полузащитника е определена на 50 милиона евро, което потенциално би дало на Реал повече средства за нови играчи, ако сделката бъде сключена. От друга страна, Fichajes твърди, че президентът на клуба Флорентино Перес е все по-разочарован от липсата на левия бек Ферлан Менди, дължаща се на различни контузии. В информацията се сочи, че макар Реал да няма никакви съмнения относно способностите на французина като надежден защитник, когато е напълно здрав, повтарящите се физически проблеми са принудили клуба постоянно да търси други решения и сега те са готови той да напусне отбора.

ОЩЕ: Във Франция не искат Мбапе да играе за Реал Мадрид

Френският защитник, който не е играл за националния си отбор от 2024 г., е записал само две участия в Ла Лига през този сезон поради контузиите си. Миналия уикенд той се завърна на терена след двумесечно отсъствие в мача срещу Селта Виго и изигра пълните 90 минути, след което в сряда взе участие в първото полувреме при победата на Реал с 3:0 над Манчестър Сити в първия мач от 1/8-финалите на Шампионска лига. Сякаш за да подчертае съобщаваните опасения на клуба, той претърпя нова контузия в бедрото срещу Сити.

Реал вече има заместник на Менди

Според Fichajes, Реал ще изслуша оферти за Менди, преди да подпише с нов ляв бек. Реал на практика вече разполага с дългосрочен заместник на Менди. Става въпрос за Алваро Карерас, който пристигна от Бенфика, след като миналото лято беше активирана клаузата му за откупуване на стойност 50 милиона евро. Испанският национал е възпитаник на младежката академия на "кралете", преди да напусне клуба и да подпише четиригодишен договор с Манчестър Юнайтед през 2020 г. Две години по-късно той дебютира в професионалния футбол, след което прекара сезон 2022/23 под наем в отбора от Чемпиъншип Престън Норт Енд. Последваха престои под наем в Гранада и Бенфика, а голяма изненада за много фенове на Юнайтед беше включването на опция за откупуване на стойност едва 6 милиона евро в договора му за наем с Бенфика, която беше активирана от португалския гранд. Откакто пристигна в Реал, 23-годишният играч се представя стабилно на левия фланг както под ръководството на Арбелоа, така и на предшественика му Алонсо.

ОЩЕ: Флорентино Перес набеляза нов треньор за Реал Мадрид, "кралете" отмъкват наставника на италиански гранд