Левандовски спира с футбола, ако Барселона не поднови договора му?

11 ноември 2025, 12:32 часа 256 прочитания 0 коментара

Една от големите звезди на Барселона Роберт Левандовски обмисля да сложи край на професионалната си кариера, ако каталунците не му предложат нов договор. Това съобщи испанския вестник „Спорт“. 37-годишният полски голмайстор е обвързан с „блаугранас“ до края на настоящия сезон. За момента обаче няма изгледи, че той ще продължи да носи екипа на тима и през следващата кампания.

Левандовски смята, че има какво още да даде на Барса 

Роберт Левандовски смята, че има какво още да даде на Барселона, въпреки напредналата си възраст. Той е готов да остане в отбора дори и да не е първи избор. Причината е, че семейството му се чувства отлично в столицата на Каталуния, а нападателят не иска да кара близките си да се местят в друг град или друга държава. Поради тази причина той е категоричен, че не възнамерява да отиде в САЩ или Саудитска Арабия, както направиха доста негови колеги.

Полякът има 108 гола в 159 мача за каталунците 

Левандовски пристигна в Барселона през лятото на 2022 година от Байерн Мюнхен. Тогава каталунците платиха 45 милиона евро за правата му. Полякът бързо се адаптира към футбола в Испания и се превърна във водещ играч на „синьо-червените“. До момента Лева има на сметката си общо 159 мача за Барса във всички турнири. В тях той се е отличил със 108 попадения. Таранът има и 20 асистенции. С „блаугранас“ Левандовски спечели две титли на Испания, една Купа и две Суперкупи.

Бойко Димитров
