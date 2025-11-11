Левандовски спира с футбола, ако Барселона не поднови договора му?

Една от големите звезди на Барселона Роберт Левандовски обмисля да сложи край на професионалната си кариера, ако каталунците не му предложат нов договор. Това съобщи испанския вестник „Спорт“. 37-годишният полски голмайстор е обвързан с „блаугранас“ до края на настоящия сезон. За момента обаче няма изгледи, че той ще продължи да носи екипа на тима и през следващата кампания.

Левандовски смята, че има какво още да даде на Барса

Роберт Левандовски смята, че има какво още да даде на Барселона, въпреки напредналата си възраст. Той е готов да остане в отбора дори и да не е първи избор. Причината е, че семейството му се чувства отлично в столицата на Каталуния, а нападателят не иска да кара близките си да се местят в друг град или друга държава. Поради тази причина той е категоричен, че не възнамерява да отиде в САЩ или Саудитска Арабия, както направиха доста негови колеги.

Полякът има 108 гола в 159 мача за каталунците

Левандовски пристигна в Барселона през лятото на 2022 година от Байерн Мюнхен. Тогава каталунците платиха 45 милиона евро за правата му. Полякът бързо се адаптира към футбола в Испания и се превърна във водещ играч на „синьо-червените“. До момента Лева има на сметката си общо 159 мача за Барса във всички турнири. В тях той се е отличил със 108 попадения. Таранът има и 20 асистенции. С „блаугранас“ Левандовски спечели две титли на Испания, една Купа и две Суперкупи.

