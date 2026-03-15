Легендарен играч преследва исторически подвиг, за който се борят Меси и Роналдо

Остават 88 дни до старта на Световното първенство по футбол. Мексико е една от трите държави домакини на турнира в Северна Америка и ще бъде приеме откриващия мач срещу Южна Африка на 11 юни - повторение на мача от 2010 г., с който започна първенството. Мексиканците обаче получиха лоши новини по отношение на контузиите, след като първият им вратар Анхел Малагон скъса ахилесовото сухожилие на левия си глезен по време на мач за клубния му Клуб Америка. Въпреки че треньорът му Андре Жардин се надяваше, че не става дума за пълно скъсване, най-лошият възможен изход беше потвърден - Малагон претърпя операция, която ще го извади от игра за 6 месеца.

Познат герой ще преследва рекорда, в който са се прицелили Меси и Роналдо

Това отсъствие следва контузия, която го лиши от участие в Копа Америка 2024 и ще го извади от Световното първенство на родна земя. Въпреки това, тъжната новина за Малагон може да се окаже възможност за едно познато лице. Отсъствието на 29-годишния страж отваря вратата за ново звездно участие на Гилермо Очоа - емблематичният герой на Мексико, който "се появява веднъж на 4 години и се превръща в най-добрия вратар на света".

Очаква се селекционерът Хавиер Агире да включи трима вратари в състава си, като към Раул Тала Рангел от Чика ще се присъединят още двама. Смята се, че 40-годишният Очоа е сериозен кандидат, като вестник "Ел Паис" съобщава, че Агире ще го вземе под внимание за предстоящите приятелски мачове срещу Португалия и Белгия. Има редица варианти, сред които Карлос Асеведо от Сантос Лагуна и други по-млади вратари.

Участие на Мондиал 2026 ще бъде шесто за Меси и Роналдо

Но ако Очоа получи одобрение, той ще бъде повикан за рекордно шесто участие на световно първенство. С 151 мача за националния отбор, Очоа беше в състава на Мексико за Мондиал 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 г. Той не взе участие в първите два шампионата, но беше титуляр на вратата през 2014, 2018 и 2022 г. и се превърна в култов герой с редица невероятни изяви. Очоа не е играл за Мексико от 2024 г., а в момента пази за Кипър за АЕЛ Лимасол. Никой играч досега не е бил повикан за шест световни първенства, но Кристиано Роналдо и Лионел Меси, може би двамата най-велики играчи на всички времена, са на път да прибавят този рекорд към колекциите си през лятото. Към тях може да се присъедини и шесткратният носител на Златната купа Очоа.

ОЩЕ: Защитник на столичен гранд си отвори вратите за Мондиал 2026