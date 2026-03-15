Агентът на Шаби Алонсо разкри дали испанецът ще се завърне на "Анфийлд" догодина

Агентът на Шаби Алонсо - Инаки Ибанес, се е изказал по повод слуховете, свързващи клиента му с треньорски пост в Ливърпул. Както е известно, испанецът е сериозно свързван със завръщане на "Анфийлд", след като бе освободен от Реал Мадрид в началото на годината. Алонсо прекара пет години като футболист в Мърсисайд, като бе част от прочутия отбор на "червените", който спечели Шампионската лига през 2005 година в Истанбул, като отбеляза изравнителния гол срещу Милан за 3:3.

Агентът на Шаби Алонсо коментира слуховете около завръщане в Ливърпул

След като окачи бутонките си, Алонсо се насочи към треньорската кариера и направи силно впечатление в първата си роля като наставник на втория отбор на Реал Сосиедад, което подтикна Байер Леверкузен да направи оферта за бившия полузащитник. След сезон, в който спечели Бундеслигата с "аспирините", Алонсо бързо се изкачи в списъка с търсените мениджъри, като с него бяха свързвани отбори като Реал Мадрид, Ливърпул и Манчестър Сити. В крайна сметка миналото лято испанецът реши да поеме Реал Мадрид, където също е играл. Престоят му на "Бернабеу" не продължи дълго, след като той беше уволнен през януари тази година след серия от слаби резултати.

Само ден, след като остана без работа, медиите започнаха да свързват Алонсо с треньорския пост на "Анфийлд", тъй като отборът изпитва сериозни затруднения във втория сезон под ръководството на Арне Слот. Наскоро испанското издание Okdiario съобщи, че Ливърпул ще освободи Слот в края на сезона, ако тимът не спечели нито един трофей. В информацията се сочеше още, че Алонсо е дал съгласие да поеме отбора при подобен развой на събитията. Сега обаче агентът на Алонсо - Ибанес, опроверга тези твърдения.

"Всички слухове за споразумение с Ливърпул са просто медийни спекулации", заяви Ибане в интервю пред WinWin. Истината е, че в момента Алонсо разглежда всички оферти и ще вземе решение за следващата си стъпка в подходящо време. Междувременно специалистът по трансфери Фабрицио Романо заяви: "В момента няма нищо уредено, договорено, в преговори или в напреднала фаза между Шаби Алонсо и Ливърпул. Мога да гарантирам, че нищо не е решено. В края на сезона Ливърпул ще проведе вътрешен преглед на сезона, в който ще участват играчи, мениджъри и всички хора в клуба. Със сигурност чувствата между Шаби Алонсо и Ливърпул са положителни. Но към днешна дата нищо не е договорено."

