Арсенал разгроми Лийдс, Груев с едно полувреме (Резултати)

Българският национал Илия Груев бе титуляр за Лийдс при домакинската загуба от Арсенал с 0:4 в 24-тия кръг от Висшата лига. Халфът бе сменен още на почивката от Ноа Окафор. Мартин Субименди откри резултата с глава в 27-ата минута. До почивката Карл Дарлоу си отбеляза автогол. Виктор Гьокереш и Габриел Жезус също се разписаха през втората част. "Артилеристите" продължават да са лидери в класирането с 53 точки. Йоркширци имат 26 пункта, които им отреждат 16-а позиция.

Арсенал остава №1 във Висшата лига

Арсенал поведе след попадение с глава на испанския национал Мартин Субименди след центриране на Мадуеке в 27-ата минута. Десет по-късно вратарят на Лийдс Карл Дарлоу си вкара автогол, като боксира топката в мрежата си, след като не се разбра със съотборника си Доминик Калвърт-Люин. Двадесет минути преди края на редовното време Виктор Гьокереш направи резултата 3:0. Това не беше всичко, защото Габриел Жезус направи 4:0 в 86-ата минута.

An eventful hour for Noni Madueke 😲



The @Arsenal forward makes a crucial impact for his side against Leeds 👏 pic.twitter.com/DaCHxCCAJM — Premier League (@premierleague) January 31, 2026

Брайтън и Евертън завършиха 1:1. Попадението за "чайките" вкара Паскал Грос, след като бе оставен непокрит в наказателното поле на "карамелите". Каору Митома реализира и втори гол за Брайтън, но той бе отменен заради засада на Фалтман. В последните секунди на добавеното време Джейк О'Браян от Евертън прати силен шут, който бе отразен от вратаря Фербрюген, но резервата Бето бе на точното място и при добавката с левия крак прати топката в мрежата - 1:1. Така тимът от Ливърпул се изкачи поне временно на осмо място с 34 точки, а Брайтън е 13-и с три точки по-малко в актива си.

Борнемут се наложи над Уулвърхямптън с 2:0 при гостуването си. Ели Крупи откри резултата в 33-тата минута след асистенция на Амин Адли. Алекс Скот направи 2:0 в добавеното време на мача. Борнемут е на 12-о място с 33 точки, Уулвярхямптън е последен почти в безнадеждно положение с 8 точки.

Резултати от английската Висша лига

Брайтън - Евертън - 1:1

Лийдс - Арсенал - 0:4

Уулвърхямптън - Борнемут - 0:1

