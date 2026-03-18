Защо електоралната подкрепа за Радев намалява с 5%? Говори социологът Добромир Живков

"Никой от политическите играчи не е успял да убеди тези, които ще гласуват - да гласуват за него", каза социологът Добромир Живков в сутрешния блок на бТВ във връзка с данните на новото национално проучване на "Маркет линкс". То е финансирано и реализирано от бТВ и "Маркет линкс", проведено в страната сред 1006 лица от 7 до 15 март 2026 г. по метода на лично интервю и онлайн анкета.

"Един от ключовите елементи от картината е мобилизацията на българските граждани. Тя на декларативно ниво остава висока. Може да очакваме близо до 50% поне по настоящем, но очевидно българските граждани са готови да участват", коментира Живков.

Партийната подкрепа при предсрочен вот

Прогресивна България" - 21.1%

ГЕРБ-СДС - 18.6%

ПП-ДБ - 12%

ДПС - 7.2%

"Възраждане" - 4.9%

"БСП - Обединена левица" - 3.0%.

Защо електоралната подкрепата за Радев намалява?

Добромир Живков обясни и къде са изчезнали 5% електорална подкрепа на "Прогресивна България на Румен Радев за един месец.

"Какво видяхме от заявката, която прави президентът през последните месеци? Видя се, че той предпочита да дава изявления вместо да дава интервюта в студиото. По-скоро атакува опозиционно кабинета, а не статуквото, срещу което се бори. Второто нещо, започнаха да излизат алтернативни политически субекти, които да оберат протестния вот", каза Живков и даде пример със "Сияние".

Според него има български граждани, които не се втурват към нови политически субекти и не ги припознават като спасители.

