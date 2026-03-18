"Имаше опасност да не се явим на изборите": Ивайло Мирчев за споровете и листите в коалицията

Когато гласуваш за ПП-ДБ, гласуваш за по-силния и за този, който може да разбие модела. Това се случва, когато има коалиция и се взимат определени решения. Когато има кутийки, ефектът е това. След като Явор Божанков не получи място в листите на „Продължаваме промяната“, ние го предложихме в нашата листа, но получихме отказ от структурите. За да се яви една партия на избори, трябват подписите на всички съпредседатели. Когато една от тях има възможност да не се подпише, има опасност да не се явиш. Имаше опасност да не се явим на изборите.

Това каза Ивайло Мирчев в ефира на Нова телевизия, попитан има ли дрязги в коалицията и как и кой реди листите.

Той беше категоричен, че е щяло да бъде безотговорно да не се явят на изборите, след многохилядните протести. „Ние не сме авторитарни типове, а инструмент на хората, за да променят средата. Никой не се вълнува ние вътре какви дрязги имаме“, заяви той и добави, че хората ги интересува да се разгради модела Борисов-Пеевски.

На въпрос има ли двоен стандарт при реденето на листите, Мирчев обясни, че отделните партии в коалицията имат различни стандарти. „Ние никога не сме изключвали заради гласуване в парламента“, подчерта той.

Мирчев не отрече но и не потвърди възможността за коалиция с Румен Радев. „Гледаме само на запад, искаме силна България в силна Европа“, каза той. И предложи организиране на телевизионен дебат между него, Румен Радев и Бойко Борисов.

Според Мирчев служебното правителство е микс между хора, които са били в ПП и ГЕРБ.