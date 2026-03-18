С кукери към "Евровизия": Вижте официалния клип на "Bangaranga" (ВИДЕО)

18 март 2026, 8:24 часа 4308 прочитания 0 коментара
С кукери към "Евровизия": Вижте официалния клип на "Bangaranga" (ВИДЕО)

Пътят на DARA към "Евровизия" продължава. Вече е готово и официалното видео на българската песен на конкурса "Bangaranga".

Прави впечатление, че в клипа присъстват кукери. При представянето на песента по време на националната селекция DARA обясни, че "Bangaranga" е вдъхновена именно от българските кукери. Мнозина веднага се запитаха дали е възможно да видим кукери и на сцената във Виена.

Предварителните прогнози

След публикуването на официалното видео DARA и България засега са движат на 14-о място при букмейкърските залози.

Според предварителните прогнози с най-големи шансове за победа е Финландия, а в топ 5 попадат още Франция, Дания, Гърция и Швеция.

Във Виена DARA ще участва във втория полуфинал на 14 май, когато ще представи България с "Bangaranga". Големият финал на "Евровизия" е на 16 май.

Сценичният режисьор на победители от "Евровизия" поема "Bangaranga"

В социалните мрежи DARA разкри, че работи с прочутия режисьор Фредрик Ридман по сценичното поставяне на българската песен "Bangaranga".

"Подготвена съм с всички костюми, имаме екип, който е готов с различни концепции. Подготвени сме с всичко. Очаквам да разбера възможно най-скоро кога точно ще снимам, но скоро заминавам за Стокхолм, защото там е същият режисьор, с когото ще работим. А сега всичко все още ще се променя. Танците, сцената, костюмите", коментира по-рано DARA.

В публикация в социалните мрежи тя разкри, че се е срещала с Фредерик Ридман, който ще постави нейното изпълнение.

Ридман е поставял две изпълнения, спечелили "Евровизия" - "Heroes" на Måns Zelmerlöw от Швеция през 2015 г. и "The Code" на Nemo от Швейцария през 2024 г. През 2025 г. пък е бил креативен директор на френските и албанските песни.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
