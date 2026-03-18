Войната в Украйна:

Бедните унгарци вече не харесват Орбан

18 март 2026, 8:15 часа 3187 прочитания 2 коментара
Селцето Толд, което има само 300 жители, се намира в най-източната част на Унгария, на границата с Румъния. Към него води чакълест път, осеян с множество дупки. Зад гъстата растителност се виждат редици от малки, доста стари на вид къщи.

„Фидес" изостава от опозиционната „Тиса"

Тук, в един от най-бедните райони на Унгария, става ясно защо управляващата проруска и дяснопопулистка партия „Фидес“ изостава с 11% зад проевропейската и консервативна партия „Тиса“ преди парламентарните избори на 12 април, пише германската обществена медия АРД.

Като изключим детската градина, настанена в една от къщите, в селото няма нищо друго. Най-близкото населено място с магазин и медицински пункт е на седем километра. Автобусът обаче минава само два пъти на ден. Това е проблем, защото повечето жители нямата кола – просто не могат да си я позволят. Около 80 процента от жителите на Толд са роми.

Тамас Вереш, който членува в местна неправителствена организация, която подпомага семействата, смята, че хората са напълно изоставени от държавата. „Сега, когато наближават изборите, отново се сещат за нас. Или поне така изглежда – от правителствени представители чуваме, че идвала помощ", казва той и добавя, че цели семействата са оставени да оцеляват с около 600 евро на месец.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Предизборни подаръци от "Фидес"

Организацията, в която работи Вереш, прави за хората в селото това, от които държавата е абдикирала, отбелязва АРД. А сега, малко преди парламентарните избори, изглежда властта отново се сеща за тях: за семействата с деца се отпуска специална помощ – по 13 евро на дете. Освен това  партията „Фидес“ на премиера Орбан преди няколко дни е изпратила в селото дрехи за жителите и нови мебели, които се разпределят от ромското самоуправление.

„Виждаме как политиците се опитват сега с предизборни подаръци да спечелят тези бедни хора. Ние им казваме, че не бива да вярват на всичко, които казват политиците, и че трябва да мислят критично“, казва Вереш. Депутатът от този регион е в парламента вече четири мандата, а в Толд не са го виждали нито веднъж, пише германското издание.

Петър Модяр обикаля страната

Затова пък в селото е идвал основният политически опонент на Орбан – опозиционният кандидат Петър Модяр. Бившият държавен служител и дипломат напусна управляващата партия „Фидес“ и обещава на унгарците да разбие корумпираната авторитарна система на Орбан и да сформира проевропейско правителство. Той си е поставил за цел преди изборите да обиколи всичките 106 избирателни района и всеки ден посещава до пет населени места. Там той говори пред избирателите на импровизирани сцени на площада, посочва АРД.

Модяр е възприел тази тактика за преки срещи с хората, тъй като медиите в Унгария до голяма степен са контролирани от Орбан и пропагандират за него. А обиколката на Модяр из страната изглежда дава резултати: от 16 години насам Орбан никога не е изглеждал толкова слаб преди избори.

„Орбан трябва да си ходи"

Анджела Гьондьоши, 54-годишна ромка от Толд, е била на срещата с Петер Модяр, която е променила досегашните ѝ политически убеждения: „Орбан трябва да бъде сменен, защото той не направи нищо за нас - семействата в малките села. Трябва да прекара един ден тук и да види как живеем, какво ядем и как се обличаме", казва тя пред АРД.

А в началото тези хора са вярвали на Орбан. „Всички гласувахме за него. Но той не направи нищо за нас, затова пък преяде с власт.“ Сега надеждите им са свързани с Модяр, който ги е посетил в селото. „Видяхме, че е симпатичен, но сега трябва да докаже, че прави нещо, за да стане по-добре за всички", посочва още Гьондьоши.

Признаците, че предстои смяна на властта, са осезаеми. Но Орбан сега залага на острата полемика и на конфликтите с Украйна. Затова някои спекулират, че този фактор все пак може да обърне играта в полза на Орбан.

 

Източник: Дойче веле

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Георги Петров
Унгария Виктор Орбан
Още от Гледна точка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес