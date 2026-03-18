Суданецът, който избяга от родината си заради гражданска война и се превърна в един от най-богатите спортисти в света

18 март 2026, 7:00 часа 2446 прочитания 0 коментара
Суданецът, който избяга от родината си заради гражданска война и се превърна в един от най-богатите спортисти в света

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Представяте ли си какво е в страната ви да избухне гражданска война? А какво е да се наложи да избягате от родината си заради нея? Е, в последните години тази тема е доста актуална, тъй като по света избухнаха редица военни конфликти, които принудиха милиони да потърсят спасение извън пределите на своите държави. Такава е и днешната история в рубриката ни „Парите в спорта“. История за едно момче, което избяга от родината си заради гражданска война и се превърна в един от най-богатите спортисти в света.

Луол Денг е роден на 16 април 1985 година в град Вау, Судан (б.а – днешен Южен Судан). Семейството му е от племето Динка, което се слави с високия си ръст. Още когато е едва 3-годишен обаче Луол и близките му трябва да напуснат родината си, тъй като в Судан избухва гражданска война. Те се местят в Египет, където живеят известно време, преди да получат политическо убежище във Великобритания, тъй като бащата на Денг – Алдо е член на суданския парламент преди избухването на конфликта.

Луол Денг Чикаго Булс

Семейство Денг се установява в Южен Лондон, където Луол започва да се занимава в баскетбол. Младият суданец впечатлява всички със своя талант. През 1998-ма, когато е едва 13-годишен, той е част от отбора на Великобритания за Европейското първенство по баскетбол за момчета до 18 години. Денг прави истински фурор на надпреварата и печели приза за MVP на турнира.

През 1999-та Луол заминава за Щатите, за да продължи развитието си на паркета. С времето той се утвърждава като един от най-перспективните баскетболисти в САЩ. След гимназията крилото прекарва една година в колежа „Дюк“, преди да влезе в драфтата на НБА. Денг е избран под номер 7 от отбора на Финикс Сънс. Той обаче веднага е пратен в Чикаго Булс, където бързо се превръща в звезда и играе 10 сезона.

Луол Денг Чикаго Булс

Луол Денг прекарва общо 15 години в НБА като носи още екипите на Кливланд Кавълиърс, Маями Хийт, Лос Анджелис Лейкърс и Минесота Тимбъруулвс. По време на кариерата си крилото е изкарал около 150 милиона долара от договори с различните отбори, чиито цветове е защитавал. Правим уточнение, че на тези пари той е платил данъци и такси, което означава, че въпросната сума е доста по-малка.

Днес обаче състоянието на Луол Денг се оценява на над 300 милиона долара. Баскетболистът успява да удвои и утрои парите си от НБА с един много прост ход. Още докато е действащ спортист, той е наясно, че кариерата му е до време. Затова и не харчи безразборно, а започва да инвестира в различни бизнеси.

Луол Денг Лос Анджелис Лейкърс

Основният бизнес на Денг са недвижимите имоти. Той инвестира в проекти в Лондон и в Източна Африка още в първите си години в НБА. С течение на времето Луол навлиза и на американския пазар. В момента портфолиото му включва множество хотели, почивни комплекси, луксозни апартаменти и многофамилни сгради на някои от най-големите пазари в света.

Благодарение на своя бизнес нюх и модела на управление на активите си Луол Денг се превръща в един от най-богатите спортисти в света. Той обаче не е забравил и любовта си към баскетбола, който му даде толкова много. В момента той е президент на Баскетболната федерация на Южен Судан, а също така се занимава и с редица благотворителни дейности, между които е фондация за обучението на бивши спортисти как да запазят парите си след края на кариерата си и как да се спасят от фалит – нещо, което е много често срещано сред професионалните състезатели в САЩ.

Луол Денг

Луол Денг може и да не успя да стане суперзвезда в баскетбола от ранга на ЛеБрон Джеймс или Стеф Къри, но със сигурност е модел за подражание. Със своя непримирим дух на паркета и бизнес нюх извън залата суданецът ни показа, че всичко е възможно. Показа ни как едно дете, което бяга от войната, може да стане еталон за успешен спортист и бизнесмен.

Автор: Бойко Димитров

Бойко Димитров
Бойко Димитров
