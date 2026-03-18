Културата е в ъгъла: Служебният министър се оплака, че има пари, но не стигат

18 март 2026, 8:24 часа 518 прочитания 0 коментара
"Чакаме прокуратурата да каже какво се случи с финансовата криза в театрите и като цяло в културата. Кризата този път е недофинансирането на културата. Културата отдавна е в ъгъла и отдавна никой не ѝ обръща внимание", заяви служебният министър на културата Найден Тодоров пред БНТ. Пари има, но те наистина не стигат, а се разпределят по абсурден и некачествен начин, посочи той. Още: Найден Тодоров: Приключваме с пазарния принцип в държавните културни институти

Найден Тодоров призова да се приключи с пазарния принцип в сферата на културата и сценичните изкуства, както и той да изчезне веднъж завинаги. "Ако решим да бъдем лоши с културата, утре трябва да затворим всички театри. Инфраструктурата на културата е потрес. Колко са онези театри, читалища и библиотеки са в добро състояние? Трябва да се инвестира и там, само че с кои пари? Няма!", сподели служебният министър на културата. 

Според него един от измерителите затова колко е добре културата, е колко хора се интересуват от културата и колко от тях посещават културни мероприятия. 

Найден Тодоров заяви, че Фонд "Култура" е един от основните проблеми на Министерство на културата, а трябва да бъде точно обратното - да помага на ресорното министерство. Причината е, че новият директор, който е временен такъв, влезе с две задачи във фонда. Първо да тръгнат проектите в културата и второ да бъдат подготвени, така че да получат финансиране. Средствата от фонда за културата ще бъдат изпратени, смята министърът. 

"Винаги ще има клики и винаги ще има хора, които ще искат да бъдат по-добре за тях, отколкото за другите. Само че законът трябва да бъде еднакъв за всички", призова Найден Тодоров. 

Той допълни, че в библиотеките, читалищата и музеите няма изградена формула за увеличаване заплатите на служителите. "Битката е за промяната на стандарта и докато го променим, животът е отишъл нататък и те отново са назад. Има един остарял начин за определяне на това колко трябва да получат, но и не са категоризирани. Оказва се накрая, че читалища, библиотеки и музейните работници получават едни и същи пари", каза още Найден Тодоров. 

Антон Иванов Отговорен редактор
Министерство на културата служебно правителство Найден Тодоров предсрочни парламентарни избори 2026
