Думите от заглавието са на народния представител и зам.-председател на парламентарната група на "Възраждане" адвокат Петър Петров, изречени в студиото на БНТ. "Огромни средства са. Милиони. Говорим за милиони. Знае се по обществена тайна, особено по по-малките населени места, че един вот преди струваше между 100 и 300 лева, сега очевидно сумата ще бъде в евро", са точните думи на Петров за изборните нарушения и купуването на гласове месец преди провеждането на предсрочните парламентарни избори. Още: Борисов - феномен и Горанов - топ експерт: Лидерът на СДС за листите на ГЕРБ

Откъде идват парите за купуване на гласове?

Снимка: БГНЕС

По думите му парите идват най-вече от кражбите при обществени поръчки. Там са най-големите пари, които се крадат, отчисляват се като проценти и се използват за купуване на гласове. Част от парите, които се теглят в брой от български търговски банки, също отиват за купуване на гласове. Парите по капиталната програма за общините – също една част ще се използват за такава престъпна дейност, коментира Петров.

Петър Петров разкритикува работата на разследващите органи. "Нито до сега полицията и областните дирекции на МВР, нито прокуратурата разследваха в достатъчно ефективна степен купуването и продаването на гласове и извършването на изборни престъпления, добави той.

Според него, реален е рискът да се купят цели секции. "Оказва се, че по една или друга причина представители не присъстват и една част от секционните избирателни комисии са пробити или изцяло купени. Особено в по-малките населени места това се случва – всички се разбират как ще работят в полза на една или друга политическа сила", изтъкна народният представител от "Възраждане".

Народният представител заяви още, че очаква повече действия от МВР. "Виждаме, че се провеждат акции и се сменят директори на областни дирекции на МВР. Очаквам да има още смени. Ако няма превенция, а тя е най-важна – няма как да се справим", посочи Петър Петров.

Готови ли са "Възраждане" за изборите?

Снимка: БГНЕС

От думите му стана ясно още, че "Възраждане" са готови за предсрочните избори. До сега регистрирахме пълни листи навсякъде, във всички избирателни райони, обясни Петров. Той увери, че в партията няма ожесточена борба за листите, защото една голяма част от тях съдържат хора, които са част от нашите партийни структури – водачи, народни представители, общински съветници, председатели на структурите на "Възраждане".

Петров подчерта, че в листите има и представители извън партията. "В една голяма част листите ни са изградени на основата на т. нар. партийно строителство, макар че имаме и т. нар. гражданска квота. Това са хора, които не са членове на "Възраждане", не са част от партийната структура, но пък споделят нашите идеи и няма нищо против те да намерят място в нашите листи и да се борят за народни представители", добави депутатът.

Петър Петров алармира за сериозни нарушения в област Монтана. "Както и при предходния служебен министър, така и сега уведомих сегашния служебен министър на вътрешните работи да обърне внимание на купуването и продаването на гласове в Монтана. Давам ви веднага пример – "ДПС - Ново начало" получи над 12 хиляди гласа. Два пъти повече от десетина други области в страната. Това, разбира се, следва от купен и зависим вот", посочи народният представител.

Той твърди, че проблемът е системен, като е посочил сигналите, къде и как се купуват гласове. "Надяваме се акциите, които бяха в Бургас и във Варна, да дойдат и към Северозападна България, където наистина е огромен проблемът със зависимия и купен вот", каза още Петър Петров.

