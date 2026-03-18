"Неймар е по-добър и на един крак": Легенда на Бразилия атакува Анчелоти

Една от най-големите легенди на бразилския футбол Роналдиньо не сдържа критиките си към селекционера на националния отбор Карло Анчелоти заради изненадващото решение Неймар да не бъде включен в състава на тима за приятелските срещи срещу Хърватия и Франция. Вълна от реакции сред феновете и футоболната общественост не само в Бразилия, а и в цял свят залива социалните мрежи през последните дни.

Роналдиньо защити Неймар и отправи остри критики към избора на Анчелоти

Въпреки че звездата на Сантош е в добро здраве в момента, той не бе избран от Анчелоти за предстоящите мачове. Това слага и голяма въпросителна върху ролята му в отбора за световното първенство.

Роналдиньо, който е световен шампион от 2002 година именна с екипа на Бразилия и носител на "Златна топка", направи остър коментар и не успя да скрие разочарованието си.

Още: Синът на Роналдиньо ще играе в Англия

"Неймар е по-добър на един крак от повечето бразилски играчи в момента. Просто не ми е толкова приятно да гледам Бразилия, както преди. Той трябва да бъде част от отбора за световното първенство

Анчелоти защити себе си и своя избор като изтъкна, че физическото състояние на играчите е от основно значение:

"Ако Неймар е готов на 100%, може да бъде повикан. Но ако не е, няма да бъде в състава. Той трябва да продължи да играе, да показва качествата си и да поддържа форма."

Още: Първият гол на Меси за Барселона: Магична комбинация между Роналдиньо и Лео (ВИДЕО)

Припомняме, че в отобра на бразилския селекционер за контролите в края на месеца попадна Игор Тиаго, който е бивша звезда на Лудогорец. Този сезон с екипа на Брентфорд има 19 гола във Висшата лига. Макар Бразилия да не е триумфирала на Мондиала вече 24 години, тя остава най-успешната държава в историята на Световното първенство с пет спечели трофея.