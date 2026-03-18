"Закрийте всички бази": Готвят протести в Крит

18 март 2026, 8:50 часа 42 прочитания 0 коментара
Протести срещу военната база Суда, където са съсредоточени американски изтребители, се организират на остров Крит.

На този фон най-големият американски самолетоносач "Джералд Форд" акостира на Крит. Корабът се завръща за технически ремонт след участието му във военната операция в Близкия Изток.

Пристигането му обаче доведе до недоволство от страна на леви партии и неправителствени организации от Комитета за мир на остров Крит. Те призовават за протести в петък.

Искане за закриване на всички бази

Демонстрациите ще бъдат срещу превръщането на базата на Крит в "плацдарм за военни дейсквия", се казва в обръщението на Комунистическата партия.

Организаторите на протеста искат затваряне на всички военни бази на НАТО в Гърция. Опасенията на местните са, че Крит се превръща в мишена заради напрежението около Иран.

в базата Суда на гръцкия остров се намират и десетки изтребители в повишена готовност.

Властите засилиха охраната на военновъздушната база и на други американски стратегически обекти на остров Крит, предаде БНР.

"Суда не е застрашена"

Военноморската база в залива Суда не е застрашена и остава напълно защитена на фона на нарастващото регионално напрежение, увери външният министър Джордж Герапетритис. Думите му идват след твърдението на лидера на гръцките комунисти, че срещу базата в Суда е имало насочени дронове. Нещо, което не е потвърдено от друг източник.

"Защитните мерки бяха подобрени и гръцкият противобалистичен и противовъздушен щит е инсталиран и разположен. Следователно гръцките граждани могат да се чувстват сигурни", каза Герапетритис.

Той подчерта, че "статутът на Суда се регулира от споразумението за отбрана между Съединените щати и Гърция".

"Това, което може да се случи в базата, е много ясно определено", заяви той, добавяйки, че както гръцкия флот, така и гръцките военновъздушни сили са в състояние ефективно да защитят всеки гръцки гражданин.

Герапетритис отбеляза, че съоръжението "предимно предоставя логистична подкрепа на Съединените щати и следователно не е предназначено за настъпателни операции".

Базата в Суда е стратегически средиземноморски обект и често е наричана крепост след като американските сили са разположили модерна военна техника. Лятото там се преместиха и неразкрит брой гръцки ракетни системи Patriot, но и американски системи за борба с безпилотни летателни апарати M-LIDS и платформи за противовъздушна отбрана с малък обсег.

Десислава Любомирова
