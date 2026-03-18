Александър Везенков със зрелищно завръщане в игра: Олимпиакос помете лидера в Евролигата

Гръдският гранд Олимпиакос срази действащия шампион на Евролигата Фенербахче със 104:87 в отложена среща от 14-ия кръг на турнира. Въпреки че "фенерите" са водачи в класирането, Олимпиакос доминираше на игрището, а в последната част не даде никакъв шанс на съперника си и постигна своята 21-ва победа за сезона. Александър Везенков завърши в топ три реализаторите на мача, въпреки че тъкмо се завърна от контузия.

Олимпиакос надви Фенербахче, а Везенков се представи блестящо

Воденият от Йоргос Барцокас тим е втори в класирането с баланс 21-11, докато турският гранд запазва челната си позиция вече с баланс 22-9. Това е втора поредна загуба за Фенербахче, след като миналата седмица не успяха да се наложат над Цървена звезда като гости в Белград.

Вчерашната среща бележи и завръщането на Александър Везенков в мачовете от Евролигата след неприятната контузия в кръста, която го изкара извън игра за близо две седмици. Везенков се завърна преди броени дни в игра, където вкара смасващите 24 точки за победата над Панионис в гръцкото първенство.

В двубоя срещу Фенербахче българинът също беше блестящ, завършвайки мача с 24 точки за по-малко от 24 минути игра. Саша беше почти безпогрешен в стрелбата за две точки нанизвайки 10 коша от 11 изтрела.

