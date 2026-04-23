Спорт:

Аталанта смаза Лацио, но рулетката на дузпите реши друго: "орлите" са на финал срещу Интер за Копа Италия

23 април 2026, 0:33 часа 496 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
След като на 22 април стана ясно, че Интер ще заеме едното място на финала на Копа Италия, стана време да бъде изяснен и съперникът на "нерадзурте". Аталанта посрещна Лацио в Бергамо в реванша от втората 1/2-финална двойка от местния турнир на Ботуша. Мачът в Рим завърши при равенство 2:2, а редовното време в Бергамо донесе ново реми - 1:1. Това доведе до продължения, където не падна гол. На дузпите Лацио наддела с 2:1 отбелязани 11-метрови удара и се класира на финала.

Първото полувреме остана без голове

През първото полувреме Аталанта се възползва от домакинското си предимство. Бергамаските играха по-силно от съперника си, като владееха топката през 64% от времето. И не само това - те знаеха какво да правят с топката. Домакините отправиха цели 11 удара към вратата на Лацио, но само 1 беше точен. За сравнение, "орлите" имаха едва 2 удара за цялата първа част, като нито един от тях не наложи намеса на вратаря на Аталанта.

Аталанта - Лацио

Два бързи гола през второто полувреме доведоха до продължения

Аталанта продължи с натиска и през втората част. Загуби само 1% от притежанието на топката, но за сметка на това отправи още повече удари към вратата на гостите - цели 15. Този път 5 бяха във вратата. Противно на статистиката обаче, Лацио поведе в мача. "Орлите" бяха по-активни през второто полувреме, като потърсиха вратата на съперника 6 пъти. И единственият им точен удар в редовното време се превърна в гол - Алесио Романьоли откри резултата в 84-тата минута. Но радостта на столичани не трая дълго, тъй като Марио Пашалич изравни 2 минути по-късно и прати мача в продължения.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Марио Пашалич

Аталанта/Лацио победи на дузпи

В продълженията отново Аталанта пое инициативата, като единствените удари бяха дело на бергамаските. Но след като не се стигна до точен такъв, резултатът остана равен и се стигна до изпълнение на дузпи. Там Лацио надделя и с 2:1 отбелязани 11-метрови наказателни удари, възпитаниците на Маурицио Сари се класираха на финала, където вече чакаше Интер.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
Лацио Аталанта Купа на Италия
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес