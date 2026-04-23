Аталанта смаза Лацио, но рулетката на дузпите реши друго: "орлите" са на финал срещу Интер за Копа Италия

След като на 22 април стана ясно, че Интер ще заеме едното място на финала на Копа Италия, стана време да бъде изяснен и съперникът на "нерадзурте". Аталанта посрещна Лацио в Бергамо в реванша от втората 1/2-финална двойка от местния турнир на Ботуша. Мачът в Рим завърши при равенство 2:2, а редовното време в Бергамо донесе ново реми - 1:1. Това доведе до продължения, където не падна гол. На дузпите Лацио наддела с 2:1 отбелязани 11-метрови удара и се класира на финала.

Първото полувреме остана без голове

През първото полувреме Аталанта се възползва от домакинското си предимство. Бергамаските играха по-силно от съперника си, като владееха топката през 64% от времето. И не само това - те знаеха какво да правят с топката. Домакините отправиха цели 11 удара към вратата на Лацио, но само 1 беше точен. За сравнение, "орлите" имаха едва 2 удара за цялата първа част, като нито един от тях не наложи намеса на вратаря на Аталанта.

Два бързи гола през второто полувреме доведоха до продължения

Аталанта продължи с натиска и през втората част. Загуби само 1% от притежанието на топката, но за сметка на това отправи още повече удари към вратата на гостите - цели 15. Този път 5 бяха във вратата. Противно на статистиката обаче, Лацио поведе в мача. "Орлите" бяха по-активни през второто полувреме, като потърсиха вратата на съперника 6 пъти. И единственият им точен удар в редовното време се превърна в гол - Алесио Романьоли откри резултата в 84-тата минута. Но радостта на столичани не трая дълго, тъй като Марио Пашалич изравни 2 минути по-късно и прати мача в продължения.

Аталанта/Лацио победи на дузпи

В продълженията отново Аталанта пое инициативата, като единствените удари бяха дело на бергамаските. Но след като не се стигна до точен такъв, резултатът остана равен и се стигна до изпълнение на дузпи. Там Лацио надделя и с 2:1 отбелязани 11-метрови наказателни удари, възпитаниците на Маурицио Сари се класираха на финала, където вече чакаше Интер.

