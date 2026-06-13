Най-малкото зло за Доналд Тръмп в Иран

На 10 юни Доналд Тръмп обяви, че Иран за пореден път е "напълно победен", пише в редакционна статия британското издание The Economist. Може да изглежда малко странно, но веднага стана ясно, че "водещият насилник в Близкия изток" "все пак ще плати", въпреки че според многократните уверения на Тръмп той вече е бил "напълно унищожен".

Въпреки повече от три месеца бомбардировки и блокада от най-голямата военна сила в света и нейния израелски съюзник, Иран очевидно е станал по-смел. Сега той свали американски хеликоптер и изстреля ракети по съседите си в Персийския залив и Израел. Иран сякаш предизвиква Тръмп да се откаже от нестабилното прекратяване на огъня и да възобнови "горещата" война.

Междувременно Тръмп се оказа в тройна затруднена ситуация. Иран нарушава световните доставки на петрол, като заплашва танкерите в Ормузкия проток. Израел бомбардира Ливан въпреки изричните заповеди на Тръмп да не го прави. Американските ястреби поставят пред Тръмп нереалистични военни цели. Рано или късно нещо ще трябва да се промени. Ще отнеме повече време, отколкото пазарите очакват, за да се разреши бъркотията, причинена от войната. Светът трябва да се подготви за скок в цените на горивата.

С такива приятели не ти трябват врагове

Ситуацията в Иран е неясна. Войната обаче изглежда е засилила позициите на радикалите – по-специално на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, който изглежда е завзел контрола над страната. Иранският народ страда от бедност и прекъсвания на тока, но последните удари показват, че управниците на страната биха предпочели да рискуват връщане към пълномащабен конфликт, отколкото да се съгласят на мирно споразумение при условията на Тръмп. Той просто омаловажи значението на тези удари с надеждата да се постигне споразумение.

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Израел усложнява ситуацията. Надявайки се да проправи пътя за мирно споразумение с Иран, Тръмп иска израелският премиер Бенямин Нетаняху да спре атаките срещу "Хизбула", проиранската милиция в Ливан. Твърди се, че Тръмп е наложил вето върху ударите срещу ливанската столица Бейрут.

Въпреки уверенията на американския президент, че "Аз съм този, който диктува правилата", израелската окупация на Южен Ливан непрекъснато се разширява. Нетаняху възнамерява да покаже твърдост преди общите избори. Телефонните разговори между съюзниците стават все по-напрегнати и все повече прерастват в словесни обиди. Закалените в битки лидери в Техеран потриват ръце заради разделенията в лагера на противниците - ОЩЕ: Тръмп е сравнил със земята Нетаняху заради Ливан. Израелски министър казва "не" на Тръмп по въпроса

Междувременно в Америка ястребите настояват за пълномащабна война с Иран – включително удари срещу петролната му инфраструктура – с надеждата, че режимът ще се откаже от програмата си за ядрени оръжия, ще предаде запасите си от високообогатен уран и ще възобнови доставките на петрол. Това обаче е малко вероятно да проработи, предвид контрола на Иран над Ормузкия проток, и Тръмп е прав да се съпротивлява на тези искания.

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Цените на петрола се колебаят с всяка новина, но все още не са достигнали своя таван. Факт е, че Китай и други големи вносители са открили как да ограничат търсенето. Америка и други износители са увеличили производството, а редица страни са се възползвали от резервите си.

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Това обаче не може да продължава вечно. Обикновено търсенето на бензин и реактивно гориво се увеличава рязко през лятото, а до есента резервите в много страни (но не и в Китай) ще се изчерпят. След това енергийната криза заплашва да стане изключително тежка. Американските избиратели вече обвиняват Тръмп за високата цена на бензина и няма да се поколебаят да накажат републиканците на междинните избори за Конгреса през ноември.

Следователно Тръмп трябва да сключи споразумение с Иран или "сделка", както той се изразява. Забравете за доходоносното статукво отпреди войната, да не говорим за споразумението на Барак Обама от 2015 г., което ограничи ядрените стремежи на Иран, а Тръмп еднолично го анулира.

Най-доброто, на което Тръмп може да се надява, е някакъв временен пакт за отваряне на Ормузкия проток в замяна на удължено прекратяване на огъня, което, с малко късмет, може да стане постоянно. Това обаче ще изисква подслаждане на икономическото хапче. Заплахата от сила ще остане. Пазаренето за ядрената програма на Иран ще дойде по-късно. Такава "сделка" ще се окаже нестабилна и унизителна за суперсилата САЩ. Но всички други варианти са още по-лоши. Въпреки всички планове на Тръмп да издигне триумфална арка във Вашингтон, войната му с Иран струва скъпо на Америка.

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Източник: The Economist

Превод: Ганчо Каменарски