Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Исторически обрат до часове: Тръмп и Иран подписват мир под носа на Израел

13 юни 2026, 16:09 часа 868 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Исторически обрат до часове: Тръмп и Иран подписват мир под носа на Израел

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, чието правителство е посредник в преговорите за прекратяване на огъня между Иран и САЩ, заяви днес, че мирното споразумение вероятно ще бъде финализирано в рамките на 24 часа. "По-близо сме до мирно споразумение от всякога. Финализирането вероятно ще се състои в рамките на следващите 24 часа, а Пакистан се подготвя за електронното подписване на мирното споразумение веднага след това, последвано от технически дискусии следващата седмица", написа той в социалната мрежа Х. 

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп се е обадил на израелския премиер Бенямин Нетаняху в четвъртък вечерта и го е предупредил, че очаква да финализира споразумението с Иран до няколко дни.

"Това е споразумението. То е страхотно и е време да се сложи край на тази война", е заявил Тръмп, цитиран от Axios. 

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Високопоставен американски служител е заявил пред изданието, че Нетаняху "не се е съпротивлявал силно, нито е спорил много" и изглежда е приел, че "не може да спре Тръмп да го подпише". Източникът е заявил още, че противниците на Нетаняху в Израел го обвиняват, че е направил Израел "васална държава", като се е съгласил с условията на САЩ.

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Израел Доналд Тръмп Пакистан САЩ война Иран
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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