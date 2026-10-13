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Без титуляри в Шампионска лига: Ман Юнайтед излиза осакатен в кошмарен сблъсък с Атлетико Мадрид

13 октомври 2026, 17:16 часа 663 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Без титуляри в Шампионска лига: Ман Юнайтед излиза осакатен в кошмарен сблъсък с Атлетико Мадрид

Манчестър Юнайтед може да бъде без двама от титулярите си за гостуването на Атлетико Мадрид в Шампионската лига, предадоха британските медии. Крайният защитник Люк Шоу и централният полузащитник Коби Мейну не взеха участие в тренировката на "червените дяволи", която се проведе на 12 октомври, поради травми. Сигурните отсъстващи за сблъсъка с "дюшекчиите" са централният нападател Шешко, левият бек Доргу и десният бек Мазрауи.

Манчестър Юнайтед няма победа от 4 мача насам

Юнайтед е в серия от четири мача без победа във всички турнири, а последният успех за играчите на Майкъл Карик бе с 4:0 срещу азербайджанския Сабах на старта в Шампионската лига. През уикенда 20-кратните шампиони на Англия направиха равенство 1:1 като домакин срещу Тотнъм, въпреки че водеха до края на редовното време и бяха с човек повече на терена. Аут за предстоящата визита на "Метрополитано", която ще се проведе на 13 октомври, са Беняамин Шешко, Патрик Доргу и Нусаир Мазрауи, които са с контузии.

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Коби Мейну

Ман Юнайтед е в дупка

Добрата новина за Майкъл Карик е прогресът във възстановяването на централния защитник Матайс де Лихт, който взе участие в тренировката. Нидерландецът не е играл от ноември миналата година заради операция на гърба. В момента Манчестър Юнайтед е на 13-ото място във Висшата лига с 6 точки от 6 мача - 1 победа, 3 равенства и 2 загуби. А в Шампионска лига "червените дяволи" заемат четвъртата позиция. Те вече отпаднаха от Карабао Къп, акто загубиха още в първия си мач с 2:3 от Брайтън.

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Атлетико Мадрид Шампионска лига Манчестър Юнайтед Люк Шоу Коби Мейну
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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