Испанският гранд Барселона продължава да властва в Ла Лига. Каталунците записаха безпроблемен успех с 5:1 при визитата си на Депортиво Ла Коруня в мач от 14-ия кръг на шампионата. Обичайните заподозряни Ламин Ямал и Рафиня, който вкара хеттрик, изведоха отбора до пореден разгром. Дани Олмо също записа името си сред голмайсторите. Почетното попадение за домакините бе дело на бившия играч на каталунците Пиер-Емерик Обамеянг.

Барса мина без проблеми пред Ла Коруня

Каталунците започнаха вихрено и поведоха малко преди да изтекат 120 секунди. Ламин Ямал подаде на Дани Олмо, чийто гениален ход да пропусне топката я направи неразгадаема и тя влетя в мрежата. Моменти по-късно домакините пропуснаха отлична възможност да възстановят равенството, когато Жоан Гарсия се отчете с добра намеса срещу Йеремай Ернандес. Ла Коруня все пак израни в 9-а минута, когато грешка на Пау Кубарси позволи на Пиер-Емерик Обамеянг да отнеме и да се разпише за 1:1 срещу бившия си клуб. Ново отлично спасяване на Жоан Гарсия лиши домакините от втори гол в 14-тата. Вместо това Барселона отново поведе в резултата чрез Дани Олмо.

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Малко преди да изтече половин час игра Ямал стреля опасно, но Лео Роман успя да отбие топката, а тя срещна гредата и излезе в аут. Малко след това стражът на домакините спаси хубав удар с глава на Кубарси. Така Барса се оттегли на почивката само с два гола аванс. Третото попадение на каталунците все пак беше факт в 50-а минута, когато Рафиня се разписа след асистенция на Ямал. Малко след това гостите претенциите имаха претенции за дузпа за нарушение срещу 19-годишния испанец, но съдията подмина ситуацията. След това Ямал направи разликата класическа, но попадението му бе отменено заради засада. Барселона продължи да атакува и скоро Рафиня се разписа за втори път тази вечер, а в добавеното време реализира и хеттрика си, оформяйки крайния успех с 5:1.

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