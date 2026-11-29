Битката за върха във Висшата лига между Арсенал и Манчестър Сити не излъчи победител! Двата тима завършиха наравно 2:2 при срещата си на стадион "Емирейтс" в Лондон. "Гражданите" на два пъти поведоха в резултата, но допуснаха да бъдат изравнени. Големият герой за шампионите бе Юриен Тимбер, който донесе точката в 83-а минута. Така Арсенал запази първото си място в класирането с 29 точки, Сити излезе на втората позиция с 23 пункта.

Арсенал с два обрата срещу Ман Сити

"Гражданите" действаха по-смело в началните минути и се понесоха в атака, но защитата на Арсенал се справи добре. Последва натиск на "артилеристите", който завърши с гол на Кай Хавертц във вратата на Джанлуиджи Донарума. Попадението на германския национал обаче беше отменено заради засада. Домакините продължиха да създават проблеми, на "синята" защита, но не можеха да преодолеят Донарума под рамката. Сити на свой ред организира две добри атаки около 30-а минута, но те не представляваха опасност за Давид Рая. Гостите отново се активизираха и съвсем скоро поведоха. Йошко Гвардиол отне топката и изведе Ерлинг Холанд, а той не пропусна да даде аванс на своя тим.

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Арсенал отговори моментално, като само пет минути по-късно възстанови равенството. Христос Цолис подаде на оставения непокрит Микел Мерино, а той насочи с глава към Кай Хавертц, който се разписа без проблем от близка дистанция. Така двата тима се оттеглиха на почивката при равенство 1:1. Манчестър Сити започна ударно второто полувреме, като излезе напред в резултата в 48-а минута. Аюб Буади преодоля двама съперникови играчи, след което асистира за попадението на Енцо Фернандес. Лондончани се опитаха да отговорят веднага, но удар на Виктор Гьокереш срещна гредата.

Играчите на Артета започнаха да влизат все по-често в противниковото наказателно поле, но разочароваха със завършващия пас. Последва нов фрапантен пропуск на Гьокереш. Арсенал все пак се добра до точката с редовния си номер. Юриен Тимбер реализира изравнителното попадение след центриране от корнер. Имаше сериозни съмнение около този гол заради нарушение срещу Донарума и игра с ръка на голмайстора, но след преглед с ВАР съдията реши, че всичко е наред. В края се стигна до много спорен момент, при който остана впечатление, че реферът ощети "гражданите".

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