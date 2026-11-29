Ситуацията с контузените в Байерн Мюнхен продължава да се влошава. В момента Венсан Компани не може да разчита на Хари Кейн, Майкъл Олисе, Исмаел Сайбари, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, Алфонсо Дейвис, Мануел Нойер. Сега баварците обявиха, че още един футболист ще трябва да се подложи на операция. Става въпрос за Конрад Лаймер, който получи контузия в десния глезен по време на мача с Хамбургер ШФ, завършил 0:0.

Конрад Лаймер ще трябва да се оперира

В официално изявление баварският клуб потвърди, че Лаймер има травма на сухожилието на десния глезен и ще бъде опериран. Той ще отсъства до второ нареждане, а клубът не е определил официална дата за завръщането му на тренировки или в мачове. Германският вестник "Bild" съобщи, че той може да прекара до три месеца извън терените, а може би и по-дълго. Ако тази прогноза се окаже вярна, той ще пропусне голяма част от сезона. Лаймер влезе като резерва в 52-рата минута срещу Хамбург, но трябваше да напусне терена контузен в 87-мата минута, след като при сблъсък бе ударен по крака.

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Контузията на Лаймер оставя Компани с още по-малко възможности в следващите седмици. Загубата на австриеца е болезнена заради неговата универсалност. Компани разчита на него предимно като десен защитник, въпреки че по позиция той е дефанзивен полузащитник. В последния мач на тима в Шампионска лига пък Лаймер стартира като десен уингбек. Сега Компани трябва да намери друго решение. Лаймер беше един от играчите, на които той разчиташе да запълва празнини на няколко позиции, и клубът ще следи възстановяването му след операцията с надеждата, че ще се върне възможно най-скоро.

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