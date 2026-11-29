Един от най-великите вратари в съвременния футбол разкри, че може съвсем скоро да сложи край на кариерата си. Стената под рамката на Байерн Мюнхен Мануел Нойер, чийто договор изтича в края на сезона, заяви, че по всяка вероятност ще се оттегли от "красивата игра" през лятото на 2027 година. Той разкри плановете си по време на посещение в фенклуб на Байерн. Нойер заяви: "Предполагам, че след това лято няма да продължа да играя. Сега се опитвам да се наслаждавам на времето, което ми остава."

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Коментарите на Нойер са най-ясният досега знак, че неговата забележителна кариера като футболист наближава края си, като Байерн вече се подготвя за бъдеще без своя дългогодишен титулярен вратар. Очаква се Йонас Урбиг да поеме ролята под рамката на "Алианц Арена", след като още преди време беше определен за дългосрочен наследник на Нойер.

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40-годишният Нойер също така разкри защо в крайна сметка е решил да не се оттегли миналото лято, като сподели, че вече сериозно е обмислял да сложи край на кариерата си. Въпреки това атмосферата в съблекалнята в крайна сметка изиграла значителна роля, за да го убеди да продължи още един сезон. Той призна: "Миналия сезон вече бях на 85% сигурен, че ще се оттегля." Но имаме толкова страхотен отбор, а атмосферата на "Забенер Штрасе" никога не е била по-добра, отколкото е сега - както в треньорския щаб, така и сред целия екип зад кулисите. Просто е удоволствие да съм тук. В отбора цари страхотна атмосфера и това е и причината, поради която останах верен на клуба през всичките тези години. Наистина ми е приятно да играя рамо до рамо с играчите в този отбор."

След като прекара повече от десетилетие в Байерн, откакто се присъедини от Шалке през 2011 година, Нойер се утвърди като един от най-влиятелните вратари в историята на футбола. Националът на Германия спечели множество национални и европейски трофеи по време на престоя си в Мюнхен, включително две титли в Шампионска лига, като същевременно революционизира съвременното тълкуване на ролята на вратаря-либеро. Въпреки че все още не е направено официално съобщение за оттеглянето му, последните коментари на Нойер подсказват, че феновете на Байерн може би наближават последните месеци, в които ще могат да гледат един от най-значимите вратари на своето поколение.

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