Спорт:

Бивша звезда на Лудогорец се превърна в основна трансферна цел на Манчестър Юнайтед

17 април 2026, 12:43 часа 313 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Манчестър Юнайтед получи конкретна препоръка за подсилване на атаката през лятото, като основното име, което се откроява, е това на бившия нападател на Лудогорец и настоящ на Брентфорд - Игор Тиаго. Идеята идва от бившия английски селекционер Сам Алардайс, който в подкаста “No Tippy Tappy Football” подчерта, че “червените дяволи“”не трябва да търсят други варианти за върха на атаката, а трябва да се фокусират върху привличането на бразилеца.

Сам Алардайс посочи Игор Тиаго за идеалния нападател за Манчестър Юнайтед

“Манчестър Юнайтед не трябва да търси по-далеч, що се отнася до мен. Той достигна 20-головата граница, не е нужно да търсите на други места”, заяви Алардайс.

Още: От Разград до върха на Висшата лига: Бивша звезда на Лудогорец разби пореден рекорд в Англия

Игор Тиаго

Според него, макар да е очаквал интерес към Жан-Филип Матета от Кристъл Палас, именно Тиаго е по-доброто решение. Бразилският нападател премина в Брентфорд от Брюж срещу сериозната трансферна сума от 30 милиона паунда и бързо се утвърди като ключов играч. Преди това той носеше екипа на Лудогорец до 2023 година.

Въпреки че имаше проблеми с контузия в началото на сезона, Тиаго се нареди сред най-резултатните футболисти във Висша лига с 21 гола и общо 24 във всички турнири. Единствено Ерлинг Халанд от Манчестър Сити има повече попадения до момента.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Воден от Майкъл Карик, Манчестър Юнайтед заема третата позиция и е близо до участие в Шампионска лига, като предстои важен сблъсък срещу Челси. В същото време Брентфорд продължава да преследва място в европейските турнири.

Още: Игор Тиаго: „Това е нещо, за което само съм мечтаел, моето вдъхновение е Роналдо“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Жанина Колева
Манчестър Юнайтед Лудогорец Сам Алардайс Игор Тиаго Насименто Родригес
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес