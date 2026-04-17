Бивша звезда на Лудогорец се превърна в основна трансферна цел на Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед получи конкретна препоръка за подсилване на атаката през лятото, като основното име, което се откроява, е това на бившия нападател на Лудогорец и настоящ на Брентфорд - Игор Тиаго. Идеята идва от бившия английски селекционер Сам Алардайс, който в подкаста “No Tippy Tappy Football” подчерта, че “червените дяволи“”не трябва да търсят други варианти за върха на атаката, а трябва да се фокусират върху привличането на бразилеца.

“Манчестър Юнайтед не трябва да търси по-далеч, що се отнася до мен. Той достигна 20-головата граница, не е нужно да търсите на други места”, заяви Алардайс.

Според него, макар да е очаквал интерес към Жан-Филип Матета от Кристъл Палас, именно Тиаго е по-доброто решение. Бразилският нападател премина в Брентфорд от Брюж срещу сериозната трансферна сума от 30 милиона паунда и бързо се утвърди като ключов играч. Преди това той носеше екипа на Лудогорец до 2023 година.

Въпреки че имаше проблеми с контузия в началото на сезона, Тиаго се нареди сред най-резултатните футболисти във Висша лига с 21 гола и общо 24 във всички турнири. Единствено Ерлинг Халанд от Манчестър Сити има повече попадения до момента.

Воден от Майкъл Карик, Манчестър Юнайтед заема третата позиция и е близо до участие в Шампионска лига, като предстои важен сблъсък срещу Челси. В същото време Брентфорд продължава да преследва място в европейските турнири.

