13 юни: Започва Берлинският конгрес, който разпокъсва Санстефанска България

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13 юни 1878 г.: Започва Берлинският конгрес

На този ден през 1878 година започва Берлинският конгрес, който прекроява Балканите и разпокъсва Санстефанска България. Този дипломатически форум, проведен в Берлин, продължава точно месец. Неговата цел е да се разпределят териториите, които преди победата на Русия в Руско-турската освободителна война са били част от Османската империя. На конгреса присъстват представители на тогавашните Велики сили, сред които Великобритания, Австро-Унгария, Русия, Франция, Германия, Италия, на Османската империя, както и на четири балкански държави. България не е сред тях, въпреки че на конгреса се решава и нейната съдба.

Архимандритът и протосингел при Пловдивската митрополия Методий Кусев се опитва да защити интересите на България и публично оповестява подготвяните от Англия и Австро-Унгария несправедливости. Кусев организира подписка, която следва да бъде внесена на Берлинския конгрес.

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Но според тайното Райхщадско споразумение руската политика не допуска създаването на голяма славянска държава на Балканите. Поради тази причина събраните подписки не получават гласност. До конгреса не са допуснати български представители.

От друга страна целта на европейските дипломати е да се намали руското влияние на Балканите и това налага преразглеждане на Санстефанския мирен договор, който е сключен само три месеца по-рано и е в противовес с Райхщадското споразумение. То е подписано между Русия и Австро-Унгария и в него България не е спомената.

Статутът на Румъния, Сърбия, Черна гора, както и на Цариград, проливите Босфор и Дарданели също е разгледан по време на конгреса.

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Точно месец по-късно, на 13 юли 1878 г. свиканият Берлински конгрес приключва с подписването на Берлинския договор. Чрез него се утвърждава договореното от Русия с другите Велики сили преди започването на войната, както и по време на нея, а именно – разпределяне на териториите, част от Османската империя. На теория на България не е предоставена никаква възможност за обединение в рамките на нейните етнически граници. В резултат на взетите решения на конгреса Санстефанска България е разпокъсана на части.

Княжество България остава автономно, но васално на Османската империя. Неговата територия е силно ограничена – тя включва Северна България и Софийско. Отделна автономна област под пряката власт на султана става Източна Румелия, въпреки че тя е българска администрация. Въпреки че са населявани с българско население Македония, Одринско и Беломорието остават под пълен османски контрол. Сърбия, Черна гора и Румъния получават пълна независимост.

Със сключването на Берлинския договор Великите сили постигат почти всичките си цели, а именно създаването на малка българска държава, която зависи от Високата порта, анексирането на Босна и Херцеговина от Австро-Унгария, а Русия получава бесарабските територии.

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