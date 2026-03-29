Игор Тиаго: „Това е нещо, за което само съм мечтаел, моето вдъхновение е Роналдо“

Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго направи дебюта си за националния отбор на Бразилия в приятелска среща с Франция, която „селесао“ загуби с 1:2. Нападателят на Брентфорд стана първият бразилец с над 15 гола във Висшата лига, като в момента е с 19 попадения, като пред него е само Ерлинг Холанд с 22 гола. Добрата му игра му спечели първата повиквателна, а той влезе в игра от пейката и направи дебюта си.

Игор Тиаго: „Виждам името си върху екипа на националния отбор“

След срещата Игор Тиаго даде интервю, в което сподели колко голяма радост за него е, че е дебютирал за Бразилия. Той разкри и кой е неговият идол, а именно Роналдо Феномена. Ето какво каза Тиаго: „Най-голямото постижение в живота ми е това, че мога да нося тази фланелка и да виждам името си върху екипа на националния отбор. Това е нещо, за което само съм мечтаел, и слава на Бога, се превърна в реалност. Да бъда тук и да споделям една съблекалня с големи футболисти, е вдъхновение за мен.

„Моето вдъхновение винаги е бил Роналдо“

Да ги виждам всеки ден ме мотивира още повече да върша работата си отлично през цялата ми кариера. Моето вдъхновение винаги е бил Роналдо, велик играч. Нямах възможността да го гледам на живо как играе, но съм гледал негови видеа. Това да бъда тук и да нося тази фланелка е нещо сензационно за мен. Надявам се също да успея да донеса радост на бразилския народ, точно както той ни донесе много радост“.

