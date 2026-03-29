29 март 2026, 13:01 часа 348 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Игор Тиаго: „Това е нещо, за което само съм мечтаел, моето вдъхновение е Роналдо“

Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго направи дебюта си за националния отбор на Бразилия в приятелска среща с Франция, която „селесао“ загуби с 1:2. Нападателят на Брентфорд стана първият бразилец с над 15 гола във Висшата лига, като в момента е с 19 попадения, като пред него е само Ерлинг Холанд с 22 гола. Добрата му игра му спечели първата повиквателна, а той влезе в игра от пейката и направи дебюта си.

След срещата Игор Тиаго даде интервю, в което сподели колко голяма радост за него е, че е дебютирал за Бразилия. Той разкри и кой е неговият идол, а именно Роналдо Феномена. Ето какво каза Тиаго: „Най-голямото постижение в живота ми е това, че мога да нося тази фланелка и да виждам името си върху екипа на националния отбор. Това е нещо, за което само съм мечтаел, и слава на Бога, се превърна в реалност. Да бъда тук и да споделям една съблекалня с големи футболисти, е вдъхновение за мен.

Да ги виждам всеки ден ме мотивира още повече да върша работата си отлично през цялата ми кариера. Моето вдъхновение винаги е бил Роналдо, велик играч. Нямах възможността да го гледам на живо как играе, но съм гледал негови видеа. Това да бъда тук и да нося тази фланелка е нещо сензационно за мен. Надявам се също да успея да донеса радост на бразилския народ, точно както той ни донесе много радост“.

Николай Илиев Отговорен редактор
Роналдо Бразилия отбор Игор Тиаго Насименто Родригес
