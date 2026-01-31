Челси спечели драматично лондонско дерби с впечатляващ обрат, Байерн и Атл М направиха изненадващи хиксове срещу слабаци

Челси демонстрира характер и направи драматичен обрат срещу Уест Хям, за да надделее с 3:2 в лондонското дерби от 24-тия кръг на Висшата лига. На “Стамфорд Бридж” Джаръд Боуен откри резултата в седмата минута, а Крисенсио Съмървил удвои преднината на "чуковете" до почивката. През втората част появилият се от скамейката Жоао Педро намали изоставането на "сините". В 70-ата минута Марк Кукурея възстанови паритета.

В герой за Челси се превърна Енцо Фернандес, който в 92-рата минута осъществи пълния обрат. Така тимът на Лиъм Росиниър събра 40 точки, които временно му отреждат място в топ 4. Манчестър Юнайтед е пети с 38 пункта и мач по-малко. Уест Хям се намира в зоната на изпадащите - на 18-ата позиция с 20 точки.

Междувременно Байерн Мюнхен продължи да лъкатуши в Бундеслгата. След поражението от Аугсбург в миналия кръг възпитаниците на Венсан Компани завършиха 2:2 срещу 13-ия Хамбургер.

Атлетико Мадрид пък не успя да победи Леванте в двубой от 22-рия кръг на Ла Лига. Двата отбора завършиха 2:2.