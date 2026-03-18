Участва ли и арабска държава в историческа бомбардировка на САЩ по Ормузкия проток? (ВИДЕО)

"Преди часове американските сили успешно използваха множество 5000-килограмови дълбочинни бомби срещу укрепени ирански ракетни позиции по крайбрежието на Иран близо до Ормузкия проток. Иранските противокорабни крилати ракети в тези позиции представляваха риск за международното корабоплаване в пролива". Това гласи официално съобщение на Централното военно командване на САЩ - Още: САЩ удариха с бомби обекти на Иран в близост до Ормузкия проток

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026

На този фон, в социалните мрежи се споделят неверифицирани видеокадри на изтребител, който може би е на някоя от арабските държави, обстрелвани от Иран от началото на новата война на САЩ и Израел с Ислямската държава за по-малко от година. Предположенията са, че изтребителят е или Mirage 2000, или Eurofighter Typhoon - САЩ и Израел не разполагат обичайно с такива:

INTERESTING: Footage from Shiraz, Iran shows a fighter jet resembling a Mirage 2000 or Eurofighter Typhoon (not typical of US, Israeli, or Iranian aircraft.)



This fuels rumors of covert Gulf countries’ involvement in strikes on Iran. pic.twitter.com/UKVG7OI9Ks — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

INTERESTING: Footage from Shiraz, Iran shows a fighter jet resembling a Mirage 2000 or Eurofighter Typhoon (not typical of US, Israeli, or Iranian aircraft.)



This fuels rumors of covert Gulf countries’ involvement in strikes on Iran. pic.twitter.com/UKVG7OI9Ks — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Иран също отговаря на масираните бомбардировки, с които му биват нанасяни шокиращи разрушения. През нощта Техеран изстреля куп ракети и дронове срещу Израел и Дубай:

WATCH: Iranian Khorramshahr ballistic missiles with ~80 bomblets targeting Israel tonight. pic.twitter.com/HVVXkQ1FZf — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

WATCH: Iranian Khorramshahr ballistic missiles with ~80 bomblets targeting Israel tonight. pic.twitter.com/HVVXkQ1FZf — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Iran launched a missile and drone attack on Dubai, with air defenses intercepting incoming targets and explosions reported. pic.twitter.com/1WJgdDFfpS — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

А на този фон, американският президент Доналд Тръмп продължава да повтаря едни и същи заучени клишета - ако САЩ сега се откажели от войната, на Иран щели да им трябват 10 години да се възстановят. Обаче САЩ не били още готови да си тръгнат. И повторение - ако САЩ искали, щели да унищожат производството на ток в Иран за 1 час, защото иранците вече нямали нито ПВО, нито радари - Още: Тръмп не се страхува от виетнамския сценарий за войната в Иран (ВИДЕО)

Trump on Iran:



If we left right now, it would take them 10 years to rebuild. But we’re not ready to leave yet.



We’ll be leaving in the near future—in pretty much the very near future. pic.twitter.com/irJACqmnjX — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Trump on Iran:



We could take out their electric capacity in one hour. There’s nothing they can do right now because everything is knocked out. They have no radar, no anti-aircraft. They have nothing.



We can knock out their electricity in a matter of minutes if we wanted to.… pic.twitter.com/mpQC1MngwW — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026