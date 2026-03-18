Участва ли и арабска държава в историческа бомбардировка на САЩ по Ормузкия проток? (ВИДЕО)

18 март 2026, 7:03 часа 388 прочитания 0 коментара
"Преди часове американските сили успешно използваха множество 5000-килограмови дълбочинни бомби срещу укрепени ирански ракетни позиции по крайбрежието на Иран близо до Ормузкия проток. Иранските противокорабни крилати ракети в тези позиции представляваха риск за международното корабоплаване в пролива". Това гласи официално съобщение на Централното военно командване на САЩ - Още: САЩ удариха с бомби обекти на Иран в близост до Ормузкия проток

На този фон, в социалните мрежи се споделят неверифицирани видеокадри на изтребител, който може би е на някоя от арабските държави, обстрелвани от Иран от началото на новата война на САЩ и Израел с Ислямската държава за по-малко от година. Предположенията са, че изтребителят е или Mirage 2000, или Eurofighter Typhoon - САЩ и Израел не разполагат обичайно с такива:

Иран също отговаря на масираните бомбардировки, с които му биват нанасяни шокиращи разрушения. През нощта Техеран изстреля куп ракети и дронове срещу Израел и Дубай:

А на този фон, американският президент Доналд Тръмп продължава да повтаря едни и същи заучени клишета - ако САЩ сега се откажели от войната, на Иран щели да им трябват 10 години да се възстановят. Обаче САЩ не били още готови да си тръгнат. И повторение - ако САЩ искали, щели да унищожат производството на ток в Иран за 1 час, защото иранците вече нямали нито ПВО, нито радари - Още: Тръмп не се страхува от виетнамския сценарий за войната в Иран (ВИДЕО)

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес