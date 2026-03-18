Това не е фантастика: Учени вече прехвърлят съзнание (ВИДЕО)

18 март 2026, 6:49 часа 1050 прочитания 0 коментара
Това не е фантастика: Учени вече прехвърлят съзнание (ВИДЕО)

Учени експериментират с прехвърляне на съзнание. В началото на март стартираща компания от Сан Франциско е дигитализирала мозъка на муха и го е пуснала във виртуално тяло. Те са копирали цялата нервна система - около 125 000 неврона и десетки милиони връзки.

Това не е изкуствен интелект в обичайния смисъл - мозъкът вътре в компютъра независимо контролира виртуалното тяло. Той се движи, реагира и „живее“ без предварително дефинирани команди или алгоритми. Поведението се появява самостоятелно, както в истински организъм.

Важно е, че мухата не е била обучена. Това е копие на жив мозък, който продължава да функционира в различна среда.

Проектът се нарича EON Systems. Следващата стъпка е мозък на мишка, а след това и човешки.

Засега звучи като теория, но учените непрекъснато се движат към дигитално безсмъртие.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
